Incendio in una piscina di Susa: a fuoco tetto, nessun ferito

La causa forse il surriscaldamento dell’impianto fotovoltaico

Susa, 27 dic. (askanews) – Un incendio si è sviluppato nella tarda mattinata di oggi, sabato 27 dicembre, presso la piscina comunale di Susa. Le fiamme hanno interessato una porzione del tetto in legno della struttura, provocando momenti di apprensione ma senza conseguenze per le persone.Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, l’origine del rogo potrebbe essere riconducibile a un surriscaldamento dell’impianto fotovoltaico installato sulla copertura, che avrebbe innescato l’incendio del materiale ligneo sottostante. La dinamica esatta resta comunque al vaglio degli accertamenti tecnici.Sul posto sono intervenute tempestivamente sette squadre dei Vigili del Fuoco, che stanno provvedendo a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area, evitando che l’incendio si propaghi ulteriormente. Presenti anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza.Non si registrano feriti né intossicati.