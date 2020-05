Incendio in un’azienda chimica a Marghera

Avere il sostegno in tempi di pandemia da Paesi tra loro belligeranti non è semplice, e scende in campo la spontaneità, la solidarietà senza ritorno, ma anche l'opportunità e l’analisi delle supposte intenzioni sottese. In questi giorni i parlamentari ucraini hanno chiesto si colleghi italiani di prestare la massima attenzione nei confronti della Russia. Mosca, infatti, con il pretesto della lotta alla pandemia, sta a loro dire cercando di liberarsi dalle sanzioni internazionali decise da Bruxelles nel 2014 in seguito all'occupazione russa del Donbas e della Crimea, entrambe regioni ucraine. L’ambasciatore ucraino in Italia, Yevhen Perelygin ha spiegato con chiarezza i motivi per i quali la comunità internazionale deve tenere ben distinta la pandemia dalle sanzioni, evitando improponibili e pericolose sovrapposizioni: “Come sappiamo, il coronavirus ha colpito molte nazioni seminando ovunque morte e dolore. Aiutare chi ha sofferto di più - l’Italia in primo luogo - è stato un atto giusto e doveroso. Per questo motivo il mio Paese -tradizionalmente amico degli italiani - all'inizio di aprile ha inviato in Italia tre voli speciali con equipaggiamento e personale specializzato. Venti medici ucraini per tre settimane hanno curato decine di...