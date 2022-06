Incentivi assunzioni 2022: tutte le agevolazioni attive

Incentivi assunzioni 2022: sono tante le occasioni per le aziende che intendono assumere nuovo personale in organico e che possono approfittare di misure specifiche che rispondono alle proprie esigenze. Proprio di queste opportunità parla L’incentivo del lunedì di questa settimana, a cura di Time Vision.

La guida completa sugli incentivi per le assunzioni 2022: quali sono, a chi spettano e cosa sapere sulle agevolazioni

Le politiche attive del lavoro sono senza dubbio una delle principali leve che, in questo momento post pandemico, le aziende possono e devono utilizzare per poter risolvere due problemi:

la mancanza di personale in organico, magari con competenze già qualificate

e un costo del lavoro più “leggero”

Per questo motivo, il Governo da un lato e le Regioni dall’altro, hanno attuato e prorogato tutta una serie di incentivi che rispondono sia alle esigenze lavorative di chi ancora cerca lavoro, sia delle aziende che riscontrano difficoltà a trovare le persone giuste.

Sgravi contributivi

Incentivi veri e propri

sono la risposta operativa con cui si cerca di superare il mismatch tra domanda e offerta di lavoro. Principali destinatari sono, ad esempio, i cosiddetti “lavoratori fragili”, ossia coloro i quali sono, in qualche modo, ancora a margine del mondo del lavoro.

Esempi?

Agevolazioni assunzioni 2022: elenco di tutti i bonus e sgravi fiscali

Per ogni incentivo, ovviamente, il piano di sgravi – sia in termini di importo che di durata – è variabile. Così come sono variabili anche le scadenze temporali di alcune agevolazioni.

Ce ne sono alcune, infatti, che scadranno entro il 2022, mentre altre sono state prorogate anche per gli anni successivi. Così come esiste una particolare misura, ossia la Decontribuzione Sud, che è invece rivolta alle aziende di specifiche regioni d’Italia.

Per avere la guida completa agli incentivi a cura di Time Vision clicca qui: https://www.timevision.it/bonus-lavoro/