Incentivi auto green in Lombardia, Aci Milano”Sì a mobilità sostenibile”

MILANO (ITALPRESS) – “Un importante provvedimento che va nella direzione segnata da tempo dall’Automobile Club di Milano: avanti con le politiche che guardano a una circolazione e a una mobilità sostenibile”.

Così Geronimo La Russa, presidente dell’ACI di Milano, commenta così la notizia di un nuovo bando della Regione Lombardia che mette a disposizione dei cittadini circa dodici milioni di euro per acquistare mezzi a basso impatto ambientale.

“Regione Lombardia, con il presidente Fontana – aggiunge Geronimo La Russa – torna a offrire contributi concreti per rinnovare il parco veicolare. Un modello che, in linea con corrette politiche di sostenibilità ambientali, non penalizza chi decide o in certi casi è costretto a utilizzare l’auto come mezzo di trasporto”. “Da parte nostra – conclude Geronimo La Russa – faremo tutto il possibile per dare evidenza e far conoscere questa positiva opportunità”.

