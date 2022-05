Incentivi fiscali per far scendere in campo l’enorme massa di risparmio privato improduttivo: Draghi, provaci

È successo tante volte, anche nel passato più recente, ma quanto ha fatto capolino in questi giorni sembra avere particolare importanza. Il fatto, ambientato negli USA, è credibile che possa fare la differenza rispetto a ciò che è avvenuto finora. Si è avuta l’ennesima conferma di quanto ancor oggi sia valido in ogni circostanza prestare particolare attenzione a quanto affermato da personaggi, oltre che di grande esperienza, soprattutto di indiscussa professionalità. Pur rimanendo ai margini dell’arena dove avvengono i combattimenti – nel senso più autentico del termine – che decidono le sorti del mondo, gli stessi commentano professionalmente quanto accade con una visione particolare, quella data loro dal tempo trascorso a occuparsi degli stessi argomenti. Ascoltare i saggi prima di decidere è un’abitudine che accompagna l’umanità dagli albori, a ogni latitudine e da molto prima che iniziassero i viaggi che fecero incontrare civiltà lontane e diverse. Un esempio, per restare nei patri confini, è stato il Senato dell’antica Roma e l’etimologia della sua definizione rimanda appunto a senectus, vecchiaia. Succede così negli USA che un personaggio dal vissuto romanzesco, prossimo a doppiare il secolo di età, si riproponga alla alla classe politica e all’opinione pubblica con commenti particolarmente interessanti su quanto sta accadendo a est del mondo. Aggiungendo, tra l’altro, le proiezioni di quanto potrebbe succedere andando ancora oltre verso oriente, una volta che la guerra sarà finita. Questo attempato quanto ancora lucido analista risponde al nome di Henry Kissinger. Non più sotto i riflettori ma ugualmente punto di riferimento per tanti governanti che si rivolgono al suo studio Kissinger & Partners di Washington, fu segretario di stato degli Stati Uniti ai tempi della presidenza Nixon. Influenzò molto la politica estera di quegli anni, i ’60, nei quali fu combattuta un’altra guerra a oriente, precisamente nel Vietnam, con il coinvolgimento ancor oggi discusso dell’amministrazione americana. Per quanto la sua reale linearità sia ancor oggi discussa, Kissinger ha lasciato una traccia profonda del suo operato. Ciò che conta nell’attuale contesto è che, seppur non richiesto, l’ anziano statista ha voluto inviare una sua dritta a Biden proprio nei giorni di permanenza di Draghi a Washington. Tra l’altro gli ha raccomandato di non fare di tutte le erbe un solo fascio. Più nel dettaglio, di non considerare come un unicum inscindibile Russia e Cina, ben argomentando le ragioni della sua affermazione. Tra l’altro l’ex segretario di stato è un profondo conoscitore della galassia Cina per aver avuto rapporti con la stessa ancora prima di frequentare quella parte del mondo per i contatti nella sua qualità con l’autorità di Hanoi. Ciò avveniva quando era ancora vivo e operativo Mao Tse Tung. Kissinger sa che passata la fase tempestosa, i rapporti commerciali internazionali e gli altri di ogni genere dovranno essere ricuciti e non a punti larghi, ma paragonabili a quelli di un ricamo. Per restare nel concreto, Kissinger ha richiamato l’attenzione sulle possibili evoluzioni dei vari sistemi economici. Non si assisterà, almeno nell’immediato, allo sbocciare un pò dovunque di rose e fiori, né si potranno riprendere rapporti commerciali normali con la Russia dopo averla pesantemente sanzionata. Del resto il Cremlino già si sta dando da fare consistentemente per reperire i prodotti costituenti oggetto dell’embargo da paesi che ne ne sono fuori. Tale comportamento costituisce una vera e propria triangolazione, che per ipotesi è ben più onerosa di un acquisto diretto. Certamente l’anziano ex segretario avrà voluto pronunciarsi alla maniera “mi rivolgo a te America perché tutto l’occidente, Europa in primis, faccia tesoro e buon uso di quanto sto elencando”. Del resto pensare di voler ricominciare a operare in maniera proficua, cioè a creare di nuovo ricchezza, non è scadenzabile almeno per ora. Ciò che invece è possibile e va fatto è iniziare a disegnare la mappa dei paesi da raggiungere con le esportazioni, aggiungendone, se sarà possibile, altri nuovi. Solo pensare di poter continuare a produrre badando principalmente a soddisfare la domanda proveniente dal mercato interno equivarrebbe a miopia talmente forte da rasentare la cecità.Quando si approccia il concetto di mercato interno per i paesi della EU, è bene che per esso si intenda la sua intera connotazione politica. Sarà quindi meglio indicare lo stesso come domestico. L’ affermazione commerciale va quindi cercata in paesi come la Cina e, anche se non nell’immediato, l’ India. Sono soprattutto quelli i mercati da coltivare, anche se non si dovranno tralasciare i mercati storici fidelizzati al Made in Italy.

Mancherebbe qualcosa che non è mai stata una delle competenze che sono proprie del professor Kissinger. E importante quindi che un altro professore, il Premier Draghi, nella posizione in cui si troverà nel momento del concretizzarsi dell’esigenza del reperire la finanza necessaria per attuare tale programma, torni a indossare la finanziera e a indicare, in primis all’ Italia, quali scelte operare. Soprattutto quali incentivi fiscali concedere per far scendere in campo l’enorme massa di risparmio privato che giace pressocché improduttivo. Tale esigenza sta diventando, giorno dopo giorno, sempre più pressante. C’è un’altra importante constatazione da fare. Dopo la FED che ha già iniziato a farlo, anche la BCE alzerà i tassi dell’euro, presumibilmente a luglio prossimo. Certamente i capitali, nazionali e stranieri, come da qualche giorno sta accadendo per quelli espressi in dollari, cominceranno anche essi a scalpitare per uscire dalle cassaforti. Non sarà irrilevante che qualcuno, chi più di Draghi, si inventi un appeal nuovo di zecca per agevolare tale discesa in campo. Se interventi sul tipo del Piano Marshall, riferiti all’Europa sembrano ormai datati e di difficile realizzazione, esiste più di un motivo per credere che validi incentivi fiscali per il risparmio che voglia ritornare in campo, almeno in Italia potrebbero fare la differenza. Tentare non nuoce e, soprattutto, non costerebbe più del giusto.