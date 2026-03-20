Incentivi per il turismo, allarme Atex: Piccole imprese penalizzate, misure da rivedere

Una richiesta di revisione urgente degli incentivi al turismo previsti dalla Legge di Bilancio 2026. È quanto ha formalizzato l’associazione Atex in una comunicazione inviata al Ministero del Turismo, esprimendo forte preoccupazione per i criteri di accesso alle misure.

Il provvedimento mette a disposizione complessivamente 109 milioni di euro tra contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, ma secondo l’associazione presenta una criticità rilevante: la soglia minima di investimento fissata a 1 milione di euro.

Soglia troppo alta

Secondo Atex, questo requisito risulta incompatibile con la struttura del settore turistico italiano, storicamente fondato su una rete capillare di piccole e medie imprese.

Bed and breakfast, affittacamere, piccole strutture ricettive e gran parte delle attività della ristorazione, pur rientrando formalmente tra i beneficiari, sarebbero di fatto esclusi dall’accesso agli incentivi per l’impossibilità di sostenere investimenti di tale entità.

Una condizione che rischia di tradursi in un effetto selettivo a favore degli operatori di medio-grandi dimensioni.

Il rischio di squilibrio nel settore

L’associazione evidenzia come questa impostazione possa determinare uno squilibrio significativo nella distribuzione delle risorse, concentrandole su una parte limitata del comparto.

A essere penalizzato, secondo Atex, sarebbe il cosiddetto turismo diffuso, considerato uno degli elementi distintivi e competitivi dell’offerta italiana, capace di valorizzare territori, identità locali e filiere economiche.

Le richieste al Ministero

Nella comunicazione indirizzata al Ministero del Turismo, Atex avanza tre proposte principali:

revisione della soglia minima di accesso agli incentivi;

introduzione di strumenti specifici dedicati alle micro, piccole e medie imprese;

maggiore coerenza tra gli obiettivi dichiarati della misura e la reale configurazione del sistema turistico nazionale.

Il ruolo delle Pmi

Al centro della posizione dell’associazione c’è il ruolo strategico delle Pmi, ritenute fondamentali per il rafforzamento dell’offerta turistica italiana.

Sergio Fedele, presidente di Atex Campania, sottolinea come il settore non possa crescere senza il coinvolgimento diretto di queste realtà, che garantiscono qualità, autenticità e radicamento territoriale.

Una presa di posizione che riapre il confronto sull’efficacia delle politiche di sostegno al turismo e sulla necessità di strumenti più inclusivi per l’intero comparto.