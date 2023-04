Incentivi per il turismo, gli assessori della Penisola sorrentina incontrano le associazioni

Oggi si sono riuniti gli assessori al turismo dei Comuni della Penisola Sorrentina e i rappresentanti delle associazioni della filiera turistica in occasione degli incontri mensili tra i rappresentanti istituzionali e gli operatori economici avviati da Gennaio 2022. A darne notizia è una nota di Atex Campania. “Si è discusso fondamentalmente – si lgge nel comunicato – di come rafforzare l’attrattività degli itinerari enogastronomici e culturali del territorio.

Per prima cosa si sta valutando la partecipazione dei 6 Comuni al Bando Regionale dei Poc 2014-2020 e a breve si conosceranno le compagini dei Comuni che parteciperanno a questo Bando. Poi si è deciso di studiare uno specifico progetto dedicato a percorsi e itinerari territoriali che i Comuni della Penisola Sorrentina metteranno in campo per la imminente stagione estiva 2023 in modo da rafforzare l’offerta turistico ricettiva.

Infine i Comuni e le associazioni diffonderanno attraverso i propri siti web, le proprie pagine e specifici comunicati l’avviso della Regione Campania

per l’erogazione di incentivi alle aziende del settore turismo che assumono lavoratori in qualità di dipendenti o attivano tirocini presso un’unità operativa ubicata nella Regione Campania.

La misura ha carattere retroattivo e ricomprende le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° aprile 2023.

Gli incentivi previsti sono tesi ad incrementare l’occupabilità dei lavoratori mediante l’attivazione di contratti di lavoro, valorizzando il lavoro più stabile e al fine di sostenere il processo di destagionalizzazione.

Erano presenti all’ incontro di oggi l’assessore al Turismo del Comune di Massa Lubrense Giovanna Staiano,l’ assessore al Turismo del Comune di Vico Equense Ciro Maffucci, l’ assessore al Turismo di Meta Pasquale Cacace , il presidente Atex Campania Sergio Fedele,il rappresentante Confindustria Penisola Sorrentina Mario Colonna, il presidente Confcommercio Sorrento Vincenzo Ercolano,il Presidente Atex Sorrento Giovanni Rosina ,il presidente della Pro Loco Meta Terra delle Sirene Luigi Russo”.