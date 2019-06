Incentivi Psr, on line l’opuscolo della Regione Campania

E’ on line il nuovo opuscolo della Regione Campania con gli obblighi e i principali impegni dei beneficiari di incentivi del Programma di sviluppo rurale.Per i progetti finanziati attraverso le misure del Psr 2014-2020 non connesse alla superficie e/o animali, il beneficiario deve adempiere a una serie di impegni e di obblighi. Il nostro obiettivo – spiegano dall’Assessorato all’Agricoltura – è aiutare a ridurre al minimo il tasso di errore. Meno errori contribuiscono al successo del Programma e alla buona riuscita dell’investimento, senza perdite per il beneficiario. Pertanto, proviamo a ricordare i principali obblighi e le relative sanzioni e riduzioni in cui il beneficiario incorre nel caso di inadempienza”.