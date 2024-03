Incidente a Treviso, scontro tra auto: un morto e 4 feriti

(Adnkronos) – Tragico incidente d’auto oggi a Godega di Sant’Urbano in provincia di Treviso. Una ragazza è morta, quattro i feriti nello scontro tra auto all’incrocio tra via Baer e la variante della Provinciale 41 di Pianzano. I vigili del fuoco, arrivati da Conegliano con i volontari di Gaiarine hanno estratto vive dall’auto rovesciata le giovani donne rimaste ferite che sono state portate in ospedale in elisoccorso e ambulanza. Niente da fare nonostante i soccorsi sanitari per una delle ragazze, il medico ne ha dovuto dichiarare la morte. Assistiti dal personale sanitario anche gli occupanti della Volkswagen Maggiolone, mamma e figlio, rimasti feriti in maniera più lieve, pure loro trasferiti in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico e sono ora in corso i rilievi per determinare le cause del sinistro.