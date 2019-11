Avellino, 17 nov.(Adnkronos) – Incidente di caccia nel tardo pomeriggio di ieri a Calitri, in provincia di Avellino. Un uomo di 38 anni è rimasto ferito da un colpo di fucile, che potrebbe essere stato esploso da un altro cacciatore, ed è stato trasportato d’urgenza al ‘Criscuoli’ di Sant’Angelo dei Lombardi (Av) dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per ricostruire l’accaduto.