Incidente in via Tenente Formicola, 45enne di Casoria si presenta ai Carabinieri

Si è presentato ai Carabinieri dichiarando di essere il responsabile dell’investimento di un 64enne, morto ieri a Casoria in provincia di Napoli. Il 45enne, di Casoria, è stato arrestato su disposizione dell’autorità giudiziaria ed è stato sottoposto ad esami tossicologici e alcolemici. Dovrà rispondere di omicidio stradale e fuga del conducente in caso di omicidio stradale. L’incidente è avvenuto in via Tenente Formicola, il 64enne investito dalla moto è stato trasportato all’ospedale di Frattamaggiore, dove è deceduto poco dopo a causa delle gravi lesioni riportate.