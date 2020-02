Pescara, 21 feb. (Adnkronos) – Quattro uomini sono morti in un incidente a Moscufo, in provincia di Pescara, in contrada Pischiarano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118. Due delle vittime sono padre e figlio di 54 e 24 anni. Le altre due vittime avevano 34 anni e 50 anni.