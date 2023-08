Incidenti mortali nel mare della Costiera, non è un caso. Fedele (Atex): Ora intervenga il Prefetto

“Quanto sta accadendo in questi giorni di agosto nelle acque del triangolo del Paradiso “Sorrento- Capri-Positano” impone non solo una riflessione attenta ma una reazione immediata.

Gli incidenti mortali purtroppo erano prevedibili perché sono troppi i fattori di rischio che in questo periodo corre chi naviga in questa zona”. A parlare è Sergio Fedele, presidente campano dell’Atex, l’associazione del turismo extralberghiero. Per Fedele dietro i gravissimi incidenti di questi giorni ci sono “il numero enorme di imbarcazioni; la mancanza di esperienza e di lucidità da parte di tantissimi che spesso si cimentano per la prima volta al timone di un natante trovandosi circondati da centinaia di altre barche; i traghetti che troppe volte viaggiano stracolmi di persone; il proliferare di charter; la scarsità di controlli; gli approdi turistici assaliti senza regole; le scarse infrastrutture portuali”.

“Come a terra il turismo sta creando dammi enormi per la mancata regolamentazione – continua il presidente di Atex Campania – così lo stesso fenomeno sta esplodendo a mare”.

Per questo Atex ha chiesto ufficialmente al Prefetto di Napoli di portare il tema “Sicurezza in mare” al Tavolo delle Vie del Mare Accessibilita’ Sorrentina attualmente costituito in Prefettura con il coinvolgimento di Armatori,Charter,Associazioni della Filiera Turistica, Capitaneria, Guardia Costiera, Carabinieri, Sindaci. Bisogna intervenire al più presto stabilendo “nuove regole e controlli perché in Zone a Turismo Prevalente il mare deve essere un attrattore sicuro e non un fattore di rischio”.