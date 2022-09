Incidenti stradali, auto contro muro: muoiono due ragazze in Irpinia

Due giovani donne sono morte in un incidente stradale alle 4 di questa mattina in Irpinia. Chi guidava una vettura in via San Cosma a Cervinara con quattro ventottenni ha perso il controllo del veicolo e l’auto è finita contro un muro di recinzione che delimitava la strada. Nel violento impatto in due hanno perso la vita, mentre le altre due a bordo sono state estratte dalle lamiere e personale del 118 le ha trasportate una presso l’ospedale Moscati di Avellino e l’altra presso il nosocomio San Pio di Benevento. Dopo i rilievi del medico legale le due salme sono state recuperate. Ad intervenire per prima la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Bonea del Comando di Benevento e una dei vigili del fuoco di Avellino.