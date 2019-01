Incidenti stradali, progetto Mit per automobilisti over 65

Una vera e propria strage sulle strade campane: nel 2017 ben 242 morti e 14.770 feriti. Stamane al Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova di Napoli è stata presentata l’iniziativa Anzia Moci in Sicurezza, progetto del Mit che guarda in modo particolare agli automobilisti over 65. Saranno gli esperti di sicurezza stradale del Ministero, affiancati dai medici specialisti delle Asl campane, a realizzare nei prossimi mesi seminari sulla sicurezza stradale proprio in quei comuni campani dove si registra il maggior numero di incidenti. Queste “lezioni”, chiaramente destinate agli over 65, interesseranno circa 15 Comuni maggiormente a rischio per il numero di incidenti registrati. “Un progetto al quale teniamo molto, perchè può aiutarci a cambiare in meglio le cose – spiega Pasquale D’Anzi Direttore Generale della Dgt del Sud – Mit . Ci rivolgiamo in particolare agli over 65, con l’obiettivo di informare gli utenti della strada (sia che si tratti di pedoni, sia che si tratti di automobilisti) sui cambiamenti intervenuti negli anni, ma anche sui limiti fisici che inevitabilmente aumentano con l’avanzare dell’età. Fare informazione significa offrire maggiore consapevolezza, dunque anche ridurre la possibilità che si verifichi un incidente e, ove capitasse, ridurre i danni che si possono produrre”. Guardando agli over 65 – chiarisce Antonella Bianchino, Direttore dell’Ufficio territoriale Istat per Campania e Basilicata – in Campania si sono verificati 1.245 incidenti, sono morte 74 persone e ferite 1.245. Gli incidenti in questa fascia d’età rappresentano il 13% del totale. Il numero dei decessi e’ invece pari al 30% del numero complessivo. Le misure adottate dall’Italia sono in legate ai programmi d’azione europei per la sicurezza stradale, per i decenni 2001-2010 e 2011-2020, impegnano i Paesi membri a dimezzare i morti per incidente stradale con una particolare attenzione agli utenti “vulnerabili”.