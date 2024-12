Inclusione e sostenibilità, al via la seconda edizione del Conca Film Festival

Storie di inclusione e sostenibilità per la seconda edizione del Conca Film Festival (CFF), che si terrà a Conca della Campania, comune dell’Alto-Casertano, da domani 18 al 21 dicembre. L’evento, organizzato dal Comune e finanziato dai fondi del Next Generation EU, è dedicato all’inclusione sociale e alla sostenibilità ambientale, e accoglierà i registi Edoardo De Angelis, Francesco Dafano, Luca Gianfrancesco e Giovanni Mazzitelli, i fumettisti Alessandro Rak, Andrea Scoppetta, Marino Guarnieri e Ivan Cappiello, il cantautore Dario Sansone e tanti altri. Il programma prevede proiezioni di opere italiane ed estere, con spazio a iniziative educative e di formazione. Gli appuntamenti, tutti ad ingresso gratuito, si svolgeranno nella palestra comunale e nella biblioteca del vecchio municipio, con due sezioni: le proiezioni mattutine riservate alle scuole e quelle serali al pubblico. Il CFF 24 sarà anche l’occasione per immergersi nel fascino e nella storia del borgo: i partecipanti avranno l’opportunità, tra l’altro, di visitare il Castello e di partecipare a un dibattito su «Agricoltura sostenibile e monitoraggio ambientale con le api », a cura della Confederazione dei produttori agricoli della Campania, presieduta da Salvatore Ciardiello. «La rassegna non è solo un’occasione per promuovere grandi film – dichiara il sindaco David Simone – ma è un modo per valorizzare una terra incontaminata, unendo tradizione, cultura e innovazione». «Il festival – si aggiungono i direttori artistici Alino e Claudia De Angelis – si inserisce in un filone importante per la cultura italiana e internazionale: la salvaguardia e la riscoperta del territorio, con la possibilità di vivere bene insieme, in un’ottica di inclusione umana e sociale. Ogni proiezione è stata pensata per offrire al pubblico non solo svago, ma l’opportunità della scoperta e del confronto con gli autori».