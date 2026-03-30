Incontri ASviS – National Biodiversity Future Center: la biodiversità al centro

Due appuntamenti online, trasmessi il 24 e il 30 marzo dagli studi Ansa, per approfondire con esperti e stakeholder il rapporto tra natura e rigenerazione urbana in ottica di politiche pubbliche e scelte imprenditoriali

Dopo il talk “Restauro della natura” organizzato dall’ASviS, in collaborazione con il qui e Ansa, e andato in onda martedì 24 marzo, con ospiti Enrico Giovannini, direttore scientifico dell’ASviS, Monica Paternesi, giornalista dell’Ansa, e Massimo Labra, direttore scientifico di Nbfc, oggi 30 marzo alle ore 12.00 si terrà il secondo appuntamento dal titolo “Piani della Natura e rigenerazione urbana”. Trasmesso in diretta streaming dagli studi Ansa, su questa pagina e sui canali social dell’Alleanza, l’incontro vedrà l’intervento di Enrico Giovannini e Maria Chiara Pastore del National biodiversity future center.

LA DIRETTA SARÀ DISPONIBILE A PARTIRE DALLE 12.00

L’appuntamento si inserisce nel quadro di una più ampia iniziativa che mira a raccontare al grande pubblico e a stakeholder istituzionali ed economici i risultati della ricerca italiana sulla biodiversità, condotta da Nbfc nell’ambito del Pnrr, e a discuterne le implicazioni concrete per il futuro del Paese. L’obiettivo è mettere a disposizione conoscenze solide, dati aggiornati e strumenti interpretativi capaci di tradursi in scelte operative, supportando decisioni pubbliche e strategie imprenditoriali più consapevoli, innovative e lungimiranti.

La biodiversità, infatti, non è un ambito specialistico riservato agli addetti ai lavori, ma una componente strutturale della competitività economica, della sicurezza alimentare, della resilienza dei territori e della qualità dello sviluppo. Per questo l’iniziativa vuole configurarsi come uno spazio di confronto aperto e costruttivo, in cui ricerca, istituzioni, imprese e società civile possano condividere prospettive, individuare sinergie e contribuire a definire traiettorie comuni, rafforzando il ruolo del capitale naturale nelle strategie per il futuro dell’Italia.