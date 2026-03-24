Incontri ASviS – National Biodiversity Future Center: la biodiversità al centro

Si intitola “Restauro della natura” il talk online organizzato dall’ASviS, in collaborazione con il National biodiversity future center (Nbfc) e Ansa, che andrà in onda martedì 24 marzo alle ore 12:00, in diretta streaming sui canali dell’Alleanza. L’incontro, che vedrà ospiti Enrico Giovannini, direttore scientifico dell’ASviS, Monica Paternesi, giornalista dell’Ansa e Massimo Labra, direttore scientifico di Nbfc.

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L’appuntamento si inserisce nel quadro di una più ampia iniziativa che mira a raccontare al grande pubblico e a stakeholder istituzionali ed economici i risultati della ricerca italiana sulla biodiversità, condotta da Nbfc nell’ambito del Pnrr, e a discuterne le implicazioni concrete per il futuro del Paese. L’obiettivo è mettere a disposizione conoscenze solide, dati aggiornati e strumenti interpretativi capaci di tradursi in scelte operative, supportando decisioni pubbliche e strategie imprenditoriali più consapevoli, innovative e lungimiranti.

La biodiversità, infatti, non è un ambito specialistico riservato agli addetti ai lavori, ma una componente strutturale della competitività economica, della sicurezza alimentare, della resilienza dei territori e della qualità dello sviluppo. Per questo l’iniziativa vuole configurarsi come uno spazio di confronto aperto e costruttivo, in cui ricerca, istituzioni, imprese e società civile possano condividere prospettive, individuare sinergie e contribuire a definire traiettorie comuni, rafforzando il ruolo del capitale naturale nelle strategie per il futuro dell’Italia.

Un secondo talk, dal titolo “Piani della Natura e rigenerazione urbana” si terrà lunedì 30 marzo, sempre alle 12:00, e sarà trasmesso in diretta streaming dagli studi Ansa con l’intervento di Enrico Giovannini e Maria Chiara Pastore del National biodiversity future center.