Incontri d’affari Italia-Bahrein. Investitori arabi interessati a Sms Engineering

Nel corso della sua visita in Italia il principe ereditario (e primo vice ministro) del Bahrein, Salman bin Hamad Al Khalifa, accompagnato da una delegazione di altissimo livello (comprendente i ministri degli Esteri, del Petrolio, dell’Economia, delle Finanze, dei Trasporti e delle Telecomunicazioni, dell’Industria, del Commercio e del Turismo; il Chief Executive dell’Economic Development Board; mprenditori e dirigenti di gruppi bahreiniti) , si è riunita, è stato ospite di Confindustria Assafrica e Mediterraneo. La visita è stata l’occasione per promuovere incontri d’affari tra i rappresentanti di aziende, banche e investitori del Regno del Bahrain con diverse aziende italiane interessate alle opportunità di business offerte. Alcuni investitori hanno manifestato interesse a possibili espansioni in Italia anche attraverso l’acquisizione di piccole aziende di eccellenza innovative tra cui la Sms Engineering oltre che ad investimenti mirati nelle soluzioni software, realizzate attraverso l’attività di Ricerca e Sviluppo della piccola azienda partenopea, nel settore Manifatturiero, Industry 4.0 e Logistica. Tra l’altro in Bahrain c’è uno stabilimento dell’Ariston Thermo Group che è tra i clienti top della SMS Engineering.