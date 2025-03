Incontri di teatro all’Asilo: Antonio Rezza e Flavia Mastrella dialogheranno con il pubblico partenopeo

Napoli si prepara ad accogliere il duo artistico dirompente formato da Antonio Rezza e Flavia Mastrella, protagonisti di una settimana intensa tra teatro, cinema e un imperdibile incontro con il pubblico all’Asilo. L’appuntamento teatrale è con il loro storico e acclamato spettacolo “Fotofinish”, in scena al Teatro Bellini dall’1 al 6 aprile. Questa esilarante pièce, nata nel 2003, offre un ritratto tragicomico di un uomo che, nel tentativo di sfuggire alla solitudine opprimente, ricorre a una strategia tanto bizzarra quanto rivelatrice: moltiplicare all’infinito la propria immagine. Attraverso la loro inconfondibile cifra stilistica, fatta di linguaggio tagliente, fisicità esasperata e una satira corrosiva della contemporaneità, Rezza e Mastrella conducono il pubblico in un vortice di risate amare e riflessioni profonde.

Ma la presenza del duo a Napoli non si limiterà al palcoscenico. Venerdì pomeriggio, alle ore 17.30, la Sala Cinema dell’Asilo ospiterà un incontro speciale dal titolo “Incontri di Teatro all’Asilo”, curato dalla giornalista Francesca Saturnino de “il manifesto”. Antonio Rezza e Flavia Mastrella dialogheranno con il pubblico partenopeo, offrendo uno sguardo privilegiato sul loro processo creativo, le loro fonti d’ispirazione e la loro visione del teatro e del cinema. L’incontro sarà arricchito dalla proiezione di frammenti significativi dei loro lavori, permettendo al pubblico di ripercorrere le tappe salienti della loro carriera.

A completare la settimana dedicata al duo, sabato 5 aprile, la rassegna Astradoc ospiterà la proiezione di “Samp”, un film che cattura l’essenza di un viaggio performativo attraverso la Puglia. Questa terra, intrisa di tradizioni arcaiche che si scontrano con una modernità imposta dalla violenza del potere economico, fa da sfondo a un racconto dinamico e potente, che porta la firma inconfondibile di Rezza e Mastrella anche dietro la macchina da presa.

L’incontro all’Asilo rappresenta un’occasione unica per entrare in contatto diretto con due figure centrali del panorama artistico italiano, capaci di scardinare le convenzioni e di offrire uno sguardo lucido e irriverente sulla realtà che ci circonda. Tra le risate provocate dalla genialità di “Fotofinish” e le suggestioni visive di “Samp”, l’appuntamento all’Asilo promette di essere un momento di confronto stimolante e illuminante per tutti gli amanti del teatro e del cinema d’autore.