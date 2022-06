Incontri di Valore a Pompei: Marco Perillo conquista il pubblico con la sua Breve storia di Napoli

Si è svolto ieri sera, presso Hotel Habita79 in Pompei, il decimo atteso evento della II edizione “Gli Incontri di Valore” diretta dal manager Nicola Ruocco. Ospite della serata, lo scrittore Marco Perillo, giornalista del Mattino, e grandissimo conoscitore della storia di Napoli.

Napoli è da sempre una città di grande fermento, che ha vissuto da protagonista importanti vicende storiche e culturali europee e mondiali. Il libro “Breve storia di Napoli” di Marco Perillo le ripercorre brillantemente: dalla nascita in onore della sirena Partenope, alla dominazione romana e bizantina; dalla conquista normanna alla dominazione sveva; dal regno borbonico all’annessione all’Italia; al dopoguerra e alla figura di Maradona, fino al presente, controverso ma ricco di promesse. Perillo ci racconta una storia sfaccettata e piena di svolte, cadute e risalite, un viaggio lungo i secoli di una delle città più vive al mondo.

“Abbiamo ospitato un bravissimo giornalista, e grande esperto di storia partenopea – ha afferma il patron della kermesse Nicola Ruocco -. Il pubblico è stato particolarmente attento e preso dalla narrazione. Nel suo libro Perillo è riuscito a racchiudere in modo semplice e affascinante 2.500 anni di storia della città di Napoli. Sfida non semplice, ma brillantemente superata”. “Il valore che custodiamo questa sera – continua Ruocco – è l’importanza di conoscere le nostre origini, il nostro passato, le sfide superate, le battaglie svolte. La Storia è sempre maestra di vita e soprattutto in uno scenario di future incertezze, le migliori certezze provengono probabilmente proprio dal passato”.

“Anche dal punto di vista formale – conclude Ruocco -, Breve Storia di Napoli è un libro di bellissimi contenuti ed anche con presenza di litografie ed immagini particolarmente interessanti. Il riferimento poi alla storia moderna, in personaggi straordinari che hanno scritto pagine importanti come Totò, Maradona, Troisi, e altri, tocca il cuore di ognuno di noi. Libro consigliatissimo, in particolare per i giovani, che potranno così percorre un vero e proprio magico viaggio nel tempo”.

“Parlare di storia e farlo a Pompei è un qualcosa di delizioso – commenta, soddisfatto dell’incontro, l’ospite Marco Perillo -. Napoli è una Pompei mai sepolta, come ebbe a dire Curzio Malaparte, è una città in cui la vita ha più forza di altrove, Napoli è epicentro e palcoscenico delle vicende più importanti d’Europa. Conoscere la storia di Napoli, la sua bellezza, la sua arte, perfino talvolta le sue contraddizioni è motivo di ricchezza per ognuno di noi, ma anche opportunità per i giovani, e leva per il turismo internazionale, sempre più attento alla città di Napoli ed al suo immenso patrimonio storico-culturale”. “Partecipare agli Incontri di Valore – conclude il giornalista – è stato piacevolissimo e mi complimento per l’eccellente organizzazione”.