Incontri di Valore, cala il sipario sulla nona edizione della rassegna letteraria creata Nicola Ruocco

Si è conclusa lo scorso 10 marzo la nona edizione degli “Incontri di Valore”, la nota rassegna letteraria fondata e diretta a Pompei da Nicola Ruocco. La chiusura ufficiale ha offerto un doppio appuntamento culturale: l’inaugurazione della mostra dell’artista Piero Mollica e la presentazione del nuovo album del pianista Francesco Ruocco, “Musica al tramonto”.

L’evento, organizzato in collaborazione con Habita79 e la Galleria d’arte in Milano “Ticinese”, ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso e appassionato, che ha apprezzato una serata finale suggestiva, elegante e conviviale.

Arte che dialoga con lo spazio

La mostra fotografica “Item Perspectiva”, curata da Ruocco con Sultan Fiore e Stefano Costantini, rimarrà esposta per il prossimo semestre nelle Sale dell’hotel a Pompei. Le opere di Mollica instaurano un dialogo intenso tra luce, spazio e architettura, creando un percorso di riflessione che invita lo spettatore a percepire l’ambiente circostante in maniera nuova e approfondita.

Musica e tramonto in note

Il concerto di piano solo di Francesco Ruocco ha completato la serata, trasformando l’album “Musica al tramonto” in un quadro sonoro in cui luce ed emozioni diventano musica. I brani, ispirati al Monte Pendolo, evocano il paesaggio del Vesuvio e del Golfo di Napoli, offrendo una scenografia naturale perfetta per le composizioni.

Numeri da record per la Nona Edizione

Questa edizione ha segnato un traguardo storico: una media di 120 partecipanti per incontro, 17 appuntamenti complessivi, presentazioni di libri prestigiosi e momenti musicali intensi. Nicola Ruocco ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento dei partner, delle scuole e delle associazioni, ringraziando il pubblico per il sostegno: “Il successo degli Incontri di Valore è anche Vostro”.

La rassegna riprenderà con la decima edizione estiva, già programmata per fine aprile, e non sono escluse sorprese “fuori programma”.