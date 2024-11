Incontri di Valore, di scena Marino Bartoletti col suo ultimo libro. Venerdì 22 c’è Marina Di Guardo

Gli Incontri di Valore entrano nel clou della loro settima edizione. Questa settimana è previsto un doppio appuntamento, con due ospiti particolarmente attesi. Si accomoderanno nell’ormai noto salotto, rispettivamente il 89imo ed il 90mo ospite della rassegna, fondata e diretta da Nicola Ruocco, presso l’hotel Habita79 in Pompei. Martedì 19 è il momento del noto giornalista ed opinionista Marino Bartoletti, col nuovissimo libro “Il Festival degli Dei”, edito Gallucci, quinto appuntamento del suo sequel dal grandissimo successo editoriale. Venerdì 22 sarà il turno invece della scrittrice e best seller Marina Di Guardo, col libro “Quello che ti nascondevo”, edito Mondadori. Due nuovi ospiti di altissimo spessore, che – a dialogo col patron Nicola Ruocco nella presentazione dei loro libri – seppur in ambiti diversi, tratteranno temi di grande interesse, con le loro pubblicazioni che hanno già particolarmente colpito il pubblico della rassegna, sempre più nutrito ed attento.

“Agli Incontri di Valore, due nuovi ospiti straordinari, che apprezzo molto e di cui nutro una profonda stima – commenta Nicola Ruocco -. Marino Bartoletti, giornalista di altissimo spessore e tra i più apprezzati in Italia, ha realizzato con la sua quinta pubblicazione un autentico capolavoro; un libro straordinario come è straordinaria la sua capacità di imprimere una forte emozione ai nostri cuori. Marina Di Guardo è una scrittrice molto fine, che ho fortemente voluto, il cui thriller coinvolge, è ricco di suspence e ci porta ad un momento di riflessione. Non resta che goderci altri due incontri davvero di grande valore! Agli ospiti, ed anche al pubblico, i miei più affettuosi ringraziamenti, per rendere sempre più unica la rassegna Gli Incontri di Valore”.

Marino Bartoletti, nel suo libro, continua la serie “paradisiaca” nel Luogo (Paradiso), concependo un evento che non si era mai visto: la versione paradisiaca del Festival di Sanremo, chiamata appunto “Festival degli Dei” con tutte le leggende che vi avevano preso parte e che ora erano nel Luogo: da Mia Martini a Domenico Modugno, da Gabriella Ferri a Mino Reitano, da Lucio Dalla a Rino Gaetano, da Little Tony a Giorgio Gaber, da Milva a Sergio Endrigo, da Mango a Claudio Villa, da Pierangelo Bertoli a Toto Cotugno a tanti tanti altri. Chi vincerà il Festival degli dei? Un libro di grande emozione e suggestione, che unisce la passione per la musica, con storie che si intrecciano con i nostri ricordi e le storie della nostra nazione.

Il libro invece di Marina Di Guado è un thriller psicologico serratissimo, che esplora una delle più inconfessabili paure: e se chi ci sta accanto nascondesse terribili segreti? Protagonista è Giacomo, imprenditore e titolare di un brand di gioielli, colpito dalla scomparsa della moglie Allegra. Un dettaglio della registrazione di un messaggio della moglie che gli era sempre sfuggito, lo porterà a coprire un segreto per lui inimmaginabile.

“Gli Incontri di Valore” si svolgono presso l’Hotel Habita79 in Pompei, con ingresso al pubblico libero, fino ad esaurimento posti.