Incontri di valore, il regista Enrico Vanzina nel salotto di Nicola Ruocco: Scrivo per sconfiggere la morte

Dopo il successo dei primi due incontri (con Stefania Craxi, e Alessandro, figlio di Pino Daniele) è toccato ieri al noto regista e sceneggiatore Enrico Vanzina conquistare il pubblico degli “Incontri di Valore”, all’Hotel Habita79 di Pompei, nel terzo atteso appuntamento della kermesse (giunta alla seconda edizione) fondata e diretta da Nicola Ruocco.

Un pubblico appassionato, di oltre 150 persone, ha preso parte alla serata nella quale si presentava il nuovo libro di Vanzina, “Il cadavere del Canal grande”: un romanzo giallo, ambientato nella Repubblica della Serenissima del XVIII secolo, con una trama piena di colpi di scena, e personaggi di grande intensità. Protagonisti, in una Venezia dominata dagli intrighi e dalle passioni, sono Jean de Briac, un giovane apprendista che sogna di fare il pittore, una bellissima ragazza di nome Ginevra, locandiera, uno smeraldo di altissimo valore ed il celebre veneziano Giacomo Casanova. Un giallo storiografico a dir poco mozzafiato.

“Ringrazio di cuore Enrico Vanzina per averci donato una serata a dir poco straordinaria – ha affermato Ruocco – e ricca di messaggi valoriali”. “Scrivere serve a sconfiggere la morte – ha detto tra l’altro Vanzina -. Quando mi sentivo “vecchissimo”, all’età di 17 anni, rivolsi ad Ennio Flaiano una domanda ingenua che ancora mi perseguita: a cosa serve scrivere? Ora lo so: a sconfiggere la morte. Se, ad esempio, nel 2050 una ragazza si trovasse a casa della nonna e sfiorando con la mano una libreria tirasse fuori un libro e quel libro fosse “Il cadavere del Canal Grande”, sarei riuscito a sconfiggere la morte”. “Sono felice di essere qui . ha anche detto il regista – perché al Sud, più che altrove, si comprende meglio quel modo di intendere la vita che unisce destino ed ironia, quel desiderio di trovare anche in una tragedia un attimo di comicità. C’è un mantra che ripeto spesso a me stesso. E’ una frase di Jacques Prévert: Dovremmo cercare di essere felici, se non altro per dare il buon esempio. Ringrazio Nicola Ruocco per la splendida accoglienza, e mi complimento per l’eccellente qualità della kermesse Gli Incontri di Valore”.

Venerdì un nuovo importante appuntamento al salotto letterario di Pompei, il n.4 in programma. Giunge infatti Giusy Versace, Senatrice della Repubblica, atleta e volto noto della tv, che presenterà con Ruocco il libro “WonderGiusy” edito Mondadori: un libro dedicato ai giovani, in un sorprendente viaggio alla scoperta dei propri superpoteri. Perché “superpotere” è voce del verbo “superare ogni limite”. Un nuovo imperdibile appuntamento, venerdì 28, ore 20 Hotel Habita79, ingresso libero fino ad esaurimento posti.