Incontri di Valore a Pompei, Matteo Renzi nel salotto di Nicola Ruocco con il suo ultimo libro

Un ospite molto atteso e una delle primissime presentazioni del suo nuovo libro in Italia. Si tratta dell’ex premier e leader di partito Matteo Renzi, ospite ieri degli “Incontri di Valore” nell’ormai celebre salotto di Nicola Ruocco. Una serata dal pubblico record (oltre 500 persone) con tantissimi sindaci e rappresentanti delle istituzioni per un talk di altissimo spessore in cui si sono toccati diversi temi di grande attualità. La rassegna, che si svolge nell’elegante Hotel Habita79 e che ospita i maggiori autori nazionali, ha vissuto un nuovo momento di grande emozione, con un pubblico particolarmente appassionato.

Nel suo nuovo libro – assai documentato e ricco di particolari e rivelazioni su alcuni dossier “molto caldi” – Renzi analizza il modo in cui i social media hanno trasformato il linguaggio della politica senza fare a sconti all’attuale presidente del Consiglio, al suo governo e al suo partito. Un atto di accusa che vuole rimettere la verità al suo posto e controbattere con forza alla narrazione dominante di questi tempi.

La serata che il patron Ruocco ha condotto concentrandosi su temi valoriali come la famiglia, i giovani e le prossime sfide economiche, ha assunto un profilo suggestivo quando si è parlato di valori quali la meritocrazia, il futuro dei giovani e l’importante patrimonio storico-culturale della nostra nazione, di cui Pompei ne è una punta di diamante. Renzi afferma in uno dei suoi interventi che “vivremo probabilmente in una stagione di intelligenza artificiale e di nuove innovazioni tecnologiche, ma quello che è Pompei col suo straordinario patrimonio archeologico tra i più importanti al mondo, non ci parla del nostro passato, ma ci parla del nostro futuro. Se sappiamo riconoscere in Pompei come in altri splendidi luoghi d’Italia, non le rovine di ieri, ma i semi di domani, saremo delle persone grandiosamente felici”.

“Serata da pelle d’oca – commenta Nicola Ruocco – Ringrazio il senatore Matteo Renzi per aver scelto di presentare il nuovo libro alla mia rassegna, collocandola tra le prime presentazioni in Italia. E’ stata una serata dal pubblico appassionato e straordinaria, una serata da record di presenze. I temi toccati ci fanno molto riflettere sull’urgenza di un nostro maggior impegno nell’analizzare gli accadimenti. Al di là del discorso politico di cui ognuno ha le proprie idee, restano argomenti di strategica importanza il riportare la famiglia al centro delle progettualità e delle prossime decisioni politiche. Famiglia, ma anche sicurezza, in cui la nostra privacy è sempre di più messa in pericolo”.

Continua Ruocco: “Renzi era l’ospite n.102 della rassegna Gli Incontri di Valore, ed è stato fino ad ora sicuramente uno dei più suggestivi ed emozionanti. Tengo a ringraziare i tanti sindaci presenti, tra cui anche il primo cittadino di Pompei Carmine Lo Sapio, le tante istituzioni, i partner e gli amici che mi sono vicini. Un ringraziamento particolare ad Armando Cesaro, coordinatore regioanle di Italia Viva, per il prezioso supporto nell’ospitare in salotto Matteo Renzi”.

A breve sarà presentata da Ruocco la prossima edizione, l’ottava, e nel frattempo la settima giungerà a conclusione con l’ospite Carlo Manfredi, noto giornalista del territorio, assieme alla “coccola” finale di una importante mostra d’arte titolata “UltraSilence” dell’artista Riccardo Bandiera, promossa dall’Hotel Habita79, in collaborazione con la Galleria Ticinese Art Gallery Milano.