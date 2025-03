Incontri di Valore nel salotto di Ruocco: Andrea Sannino presenta il libro “Prima di Abbracciame”

Il salotto degli Incontri di Valore fondato e diretto da Nicola Ruocco, ha ospitato ieri sera, con il suo libro “Prima di Abbracciame”, il popolare cantautore Andrea Sannino. La rassegna di Pompei, che ospita i maggiori autori del panorama nazionale, ha vissuto un nuovo momento di grande emozione, con diversi contenuti trattati da Ruocco nel dialogo con Sannino, alla presenza di un pubblico appassionato, quasi 200 persone.

Il libro di Andrea Sannino, edito Edizioni Mea, è una testimonianza di vita di un ragazzo che grazie alla sua testardaggine, alla sua perseveranza, alla sua determinazione, è riuscito a realizzare il suo sogno, diventare cantante. Una vita raccontata in pagine che vogliono essere testimonianza per chi insegue il proprio sogno. Un messaggio di speranza, di incoraggiamento a non rinunciare davanti alle difficoltà. È una storia di vicoli, di amicizie, di coincidenze e di amore. Amore per la sua città, per la sua famiglia, per la sua terra e per la sua Marinella.

La serata che il patron Ruocco ha incentrato in modo forte sul tema valoriale, ha assunto un profilo suggestivo quando si è parlato appunto di sacrificio, importanza dei gesti semplici, di determinazione nel raggiungere i propri sogni. Tematiche di particolare sensibilità, soprattutto con riferimento ai giovani, che tra l’altro anche in questa circostanza erano presenti in sala.

“Un qualcosa di autentico, speciale, emozionante, quasi da pelle d’oca – commenta Nicola Ruocco -. E’ questa la mia considerazione della bellissima serata di ieri con Andrea Sannino. Artista di grandi qualità umane, di grandi capacità, e soprattutto di grande cuore. Nel ringraziarlo per essere stato agli Incontri di Valore, gli auguro ogni bene e successo, e sono convinto che avrà ancora tanti obiettivi e traguardi da raggiungere. D’altronde, da grandi sognatori quali siamo, pensiamo che i vincenti non siano altro che sognatori mai arresi”. “Questa settima edizione, che con Sannino è giunta al suo quindicesimo ospite (ben centouno dall’inizio della rassegna), non può considerarsi ancora conclusa – aggiunge Ruocco – , poiché oltre al giornalista Carlo Manfredi, nei prossimi giorni ci sarà un nuovo straordinario ospite”. E ancora: “Rinnovo i ringraziamenti all’hotel Habita79 che ospita la rassegna – aggiunge Ruocco – , e ringrazio nuovamente tutti i partner che mi sono vicini in questa splendida realtà nazionale che è diventata Gli Incontri di Valore”.

La settima edizione come anticipato da Ruocco sta per giungere alla conclusione della sua settima edizione, anche se è ormai quasi pronta l’ottava, che inizierà a fine aprile. A breve però l’ospite finale previsto in Carlo Manfredi, noto giornalista del territorio, ed un nuovo grandissimo ospite di spessore. Insomma, non resta che attendere a breve l’ufficialità.