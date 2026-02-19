Incontri di Valore, nel salotto di Ruocco arriva Catena Fiorello. Il 4 marzo sarà il turno di Nordio

Dopo la presentazione del libro di Vittorio Del Tufo, vicedirettore de “Il Mattino”, domani, alle ore 20, quale 135º ospite de “Gli Incontri di Valore”, celebre salotto in Pompei fondato e diretto da Nicola Ruocco, sarà il turno di Catena Fiorello, scrittrice, autrice e conduttrice televisiva italiana, sorella di Giuseppe e Rosario Fiorello.

Alle ore 20, sempre nell’elegante location di Habita79 a Pompei, la celebre ospite presenterà con Ruocco il suo romanzo “Vita e peccati di Maria Sentimento”, edito Rizzoli.

Il libro di Catena è intimo, interessante, quasi toccante, proiettando il lettore nella Sicilia degli anni ’50, con un personaggio che sfida la retorica del suo tempo e del suo luogo, incarnando una vittoria quotidiana anziché l’abusata virtù della resilienza.

Maria Sentimento è una donna chiacchierata: orgogliosa, libera, scomoda. Nella Sicilia di fine anni Cinquanta, infatti, una vedova che cresce da sola quattro figli fa parlare di sé. Ma per lei, tenere insieme i destini dei suoi ragazzi è la priorità. Intanto, nella vicina Taormina, luccicano le ville dei divi del cinema, artisti, scrittori, pittori e fotografi approdati nella rigogliosa Sicilia. Quando Maria entra in contatto con quel mondo, la sua vita e quelle dei suoi figli cambieranno per sempre. Catena Fiorello regala un romanzo potente e viscerale, con un’indimenticabile protagonista che sfida regole e maldicenza.

“Catena è una persona straordinaria, ricca di valori, come piace al nostro salotto”, commenta Nicola Ruocco. “Il suo romanzo è una leva su valori come il riscatto sociale, il contrasto all’emarginazione, la centralità della famiglia e il rigore morale, oltre all’amore materno”. Conclude Ruocco: “Il personaggio di Maria Sentimento è messaggero di tenacia, disincanto, audacia; un approccio alle difficoltà della vita e, soprattutto, contro i luoghi comuni, che deve far riflettere tutti noi. È un libro la cui lettura ci arricchirà interiormente. Ringrazio Catena Fiorello per aver accettato l’invito al salotto Gli Incontri di Valore”.

La rassegna “Gli Incontri di Valore”, dopo la presentazione di venerdì 20, continua con l’ospite n.136, il prossimo 27 febbraio: il giallista Giovanni Taranto e il suo nuovo thriller vesuviano “La Chianca”, edito Avagliano. A seguire, cresce l’attesa per il 4 marzo, quando al salotto di Nicola Ruocco a Pompei, in un momento di grande attualità, tornerà il ministro alla giustizia Carlo Nordio, presentando il libro “Una nuova giustizia”, edito Guerini.

“È un onore riavere il ministro Nordio agli Incontri di Valore, affrontando con lui un tema di grande dibattito”, dichiara Ruocco.

L’ingresso alla rassegna è su prenotazione fino a esaurimento posti. La prenotazione è gestibile tramite il link condiviso sulle pagine ufficiali della rassegna.