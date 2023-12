Incontri di Valore, Paolo Borzacchiello presenta “Chiedi bene e ti sarà dato”: in 200 nel salotto di Nicola Ruocco

“Gli Incontri di Valore” chiudono l’anno 2023 come si suol dire, col botto. Sabato 9, presso la fine struttura dell’Hotel Habita79 in Pompei, con l’ultimo ospite dell’anno, si è tenuto il nono appuntamento in programma della kermesse letteraria fondata da Nicola Ruocco, per poi riprendere a gennaio. La seguitissima kermesse diretta da Ruocco ha ospitato il celebre autore e saggista Paolo Borzacchiello nella presentazione del suo nuovissimo libro, edito Mondadori, “Chiedi bene e ti sarà dato”.

Un pubblico letteralmente in visibilio ha riempito la sala, con oltre 200 presenze, per una serata tra le più apprezzate e seguite, che il patron Ruocco e Borzacchiello hanno allietato anche con simpatici dialoghi fuori programma.

Il libro, oggi ai primi posti in classifica sia come vendite che come ascolti su audible, è particolarmente interessante. Con le parole, spiega l’autore, oggi uno dei massimi esperti di intelligenza linguistica, possiamo definire in molti modi differenti la realtà che ci circonda, modificando di conseguenza ciò che pensiamo e proviamo rispetto a quanto ci accade. Ma è nelle domande, che ci poniamo o facciamo agli altri, che è nascosto il vero segreto per il cambiamento. Ogni affermazione potenzialmente dannosa per il nostro cervello può essere infatti trasformata in una domanda virtuosa che ci pone su un cammino differente, verso la scoperta di soluzioni che ci cambiano la vita anziché lasciarci sprofondare nel pantano delle nostre sofferenze.

“Sono ancora emozionato per la splendida serata, e ringrazio affettuosamente Paolo Borzacchiello per aver accettato l’invito agli Incontri di Valore – commenta Nicola Ruocco -. Il suo libro è un vero e proprio strumento di valore, un libro che crea valore, aiutandoci a capire meglio noi stessi e la realtà che ci circonda. Un percorso di analisi introspettiva nelle nostre incertezze e dubbi, attraverso le domande che spesso siamo soliti porci, proprio le domande che se riuscissimo talvolta a cambiare in meglio, potremmo ottenere risultati migliori, e credere in modo maggiore nelle nostre capacità e passioni. Insomma un percorso virtuoso che ha particolarmente colto le attenzioni mie e del pubblico. Un libro consigliatissimo!”

Dopo una breve sosta natalizia, gli “Incontri di Valore” ritorneranno a gennaio e febbraio con numerosi altri ospiti in programma, tra i quali i notissimi Marino Bartoletti, Maurizio de Giovanni, la scrittrice Chiara Franchi, la giornalista Paola Donnini, e lo scrittore Paolo Aresi. “Non escludo alcuni fuori programma a sorpresa” commenta Ruocco “perché gli Incontri di Valore ormai sono un salotto in continuo divenire, sempre più apprezzato e attenzionato dalle principali firme e case editrici nazionali. Ringrazio il pubblico che segue con passione e dedizione, i partner che mi sono vicini, le associazioni e la splendida struttura dell’Hotel Habita che ci ospita”.