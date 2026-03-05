Incontri di Valore, pubblico delle grandi occasioni per Nordio e il suo libro per una “nuova giustizia”

Quello di ieri era sicuramente uno degli ospiti più attesi della nona edizione degli Incontri di Valore, l’ormai celebre salotto curato a Pompei dal manager Nicola Ruocco, ed ospitato nell’hotel Habita79. Un pubblico numeroso e appassionato ha accolto il ministro della Giustizia Carlo Nordio, col suo libro “Una nuova Giustizia”, edito Guerini e Associati.

Il libro di Nordio tratta un tema che è al centro dello scontro politico di questi giorni. Separazione delle carriere, ridefinizione dell’autogoverno della magistratura, nascita di un’Alta Corte disciplinare. Qual è la posta in gioco della Riforma costituzionale? Il testo rappresenta a tutti gli effetti il capitolo conclusivo di un lungo percorso iniziato quasi trent’anni fa con la pubblicazione, nel 1997, del volume Giustizia. Ripartendo dalle fragilità strutturali che già allora segnavano il nostro sistema giudiziario, Carlo Nordio ricostruisce con lucidità le incoerenze che hanno accompagnato l’introduzione del codice Vassalli e la sua difficile convivenza con una Costituzione modellata su un impianto del tutto diverso. Ne emerge un quadro sorprendente, in cui contraddizioni normative, carriere unite e logiche correntizie hanno progressivamente minato la fiducia dei cittadini nella terzietà del giudice e nell’imparzialità dell’accusa. Il libro illumina ciò che troppo spesso resta nascosto dietro sigle, tecnicismi e scontri corporativi. Una riflessione necessaria, che interroga chiunque creda che la Giustizia sia il cuore vivo di una democrazia.

“E’ stata una presentazione splendida, molto sentita, con tante persone che erano attenti ai temi affrontati nel libro dal ministro” commenta Ruocco. “I temi approfonditi sono stati tanti e numerosi, e ringrazio ancora una volta Nordio per essere ritornato nel nostro salotto – continua -. Ognuno di noi è chiaramente libero di fare le proprie scelte, ma avere la diretta testimonianza e spiegazione della riforma in prima persona dal ministro alla Giustizia è stato un privilegio”. Conclude Ruocco “Ringrazio il pubblico sempre più nutrito e affezionato verso la Rassegna, ieri in una presenza quasi record. Gli Incontri di Valore si avviano ora alla fine della loro nona edizione, a fronte di una decima, l’edizione estiva, che è quasi del tutto pronta!” Tuttavia “Non escludo comunque altri speciali fuori programma”.

La nona edizione della Rassegna “Gli Incontri di Valore”, formalmente, si chiuderà martedì 10 marzo, ore 20,00 con l’apertura della mostra d’arte ‘Intem Perspesctiva’ di Piero Mollica in collaborazione con Ticinese Art Gallery, accompagnata dal nuovo album ‘Musica al tramonto’ del compositore e pianista **Francesco Ruocco”. L’ingresso sarà su prenotazione fino a esaurimento posti.