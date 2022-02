Incontri di valore, stelle di solidarietà a Pompei: in dono strumenti per la didattica e per il refettorio

Si è svolto all’Istituto Bartolo Longo di Pompei l’atto finale dell’evento “Stelle di Solidarietà”: la cena fundraising con noti chef stellati ed executive del territorio costiero e vesuviano tenutasi il 1° dicembre scorso all’Hotel Habita79. “Stelle di Solidarietà”, giunta alla sua terza edizione, è stata la manifestazione clou della kermesse culturale “Gli incontri di valore”, fondata e realizzata dal manager Nicola Ruocco, con la collaborazione del nuovissimo Hotel pompeiano.

Strumenti multimediali e numerose attrezzature di cucina acquistati con il ricavato della cena fundraising sono stati consegnati a fratel Filippo Rizzo, coordinatore dell’Istituto, e saranno utilizzati per rafforzare i percorsi didattici e di refettorio per i tanti ragazzi ospitati dal Bartolo Longo.

Assieme a una delegazione degli chef che hanno sostenuto la splendida iniziativa, alla cerimonia ha preso parte anche l’Arcivescovo di Pompei monsignor Tommaso Caputo, che ringraziato i promotori dlel’iniziativa “per il bellissimo gesto della donazione. L’eredita lasciataci dal Beato Bartolo Longo che ha fondato il Santuario, le Opere di Carità e la nuova città di Pompei – ha commentato -, è proprio quella di amare i ragazzi, educarli e formarli alla vita”.

“Quello di oggi è stato solo un piccolo gesto, rispetto alla grande attività sociale portata avanti da Fra Filippo ed il suo Istituto – ha detto l’organizzatore della kermesse, Nicola Ruocco -. Talvolta è proprio nel dare, che riceviamo; perché riceviamo sorrisi, gesti sinceri e amorevoli, dando sostegno a chi svolge prezioso supporto verso la comunità, ancora di più quando si tratta di giovani e bambini”. “Il tema del sostegno benefico – ha continuato – è uno dei valori cardine alla base degli Incontri di valore; il dovere di ognuno di noi di portare il proprio piccolo contributo valoriale e di sostegno all’intera comunità, in un messaggio concreto e coerente di cultura, condivisione, amore verso il prossimo”. “Con Stelle di Solidarietà, e tutti gli chef che hanno contribuito e che ormai formano un sodalizio fondato su un grande spirito di amicizia – ha concluso -, abbiamo posto un nuovo tassello sul territorio, ed a loro, all’Hotel Habita79 e la Famiglia Fiore, e gli amici del Rotary Pompei Villa dei Misteri va il mio più sincero ringraziamento”.

“E’ stata la conclusione di un percorso molto bello e significativo – ha detto il direttore dell’Hotel Habita79, Riccardo Mantilacci -, in cui la nostra struttura è stata orgogliosa di poter supportare una nobile e concreta iniziativa benefica. Abbiamo cercato di contribuire arricchendo di nuove strumentazioni ma anche e soprattutto di nuove opportunità educative e formative per i ragazzi accolti. Un ringraziamento al dr. Ruocco e tutti gli chef che ci hanno sostenuto e reso possibile questo bellissimo momento”.

All’evento Stelle di Solidarietà hanno preso parte lo scorso dicembre Alfonso Caputo della Taverna del Capitano in Nerano, Giuseppe Aversa de Il Buco in Sorrento, Domenico Iavarone del Josè Restaurant di Torre del Greco, Antonino Montefusco del Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento, Salvatore La Ragione di Sorrento.je nell’Isola di Jersey (UK), Stefano Mazzone del Grand Hotel Quisisana di Capri ed infine lo chef di casa Roberto Lepre, dell’Hotel Habita79 di Pompei.