Incontri diplomatici a Sessa Aurunca, alla riscoperta dei beni archeologici

Il 12 novembre scorso, la sede dell’A.N.M.I.G. e ANCR di Sessa Aurunca ha avuto il piacere di ospitare il premio di poesia “Aurunci Patres in Terra di Lavoro” organizzato dal prof. Mauro Lucio Novelli e patrocinato anche dalle suddette sezioni. Lo scopo dell’evento è stato quello di promuovere e incoraggiare i poeti di tutto il territorio aurunco ivi compresi quelli del basso Lazio. Alla coinvolgente manifestazione hanno partecipato anche noti professionisti del territorio sessano e di quelli limitrofi. Il summenzionato organizzatore ha donato a tutti i partecipanti un ritratto del prof. universitario e celebre poeta Renato Filippelli, nativo di Cascano di Sessa Aurunca, il quale trascorse la maggior parte della sua vita a Minturno (LT). Alla consegna del dono era presente anche uno dei figli del Filippelli, il Magistrato Pierpaolo. Infine, il prof. Novelli ha voluto consegnare una targa di benemerenza e di fattiva collaborazione al presidente ANMIG, cav. Marcello Di Stasio, e al presidente ANCR, signor D’Onofrio, come scrive il sbaglierei Marcello di Stadio. Invece, il giorno 25, la sezione ANMIG e Fondazione ha avuto il privilegio e l’onore di ospitare il Console Generale d’Italia a Valona, avv. ssa Iva Palmieri, cittadina di Sessa, la quale ritornava a far visita alla sua città dopo diversi anni. Durante la visita alla sede, il presidente della sezione, cav. Di Stasio, ha donato all’Illustre ospite due libri in cui vengono ricordati anche cittadini sessani. Nel ringraziare per la calorosa e affettuosa accoglienza ricevuta, il Console Generale Palmieri ha esternato ai presenti il ricordo di un evento importante nel quale ha avuto il piacere di incontrare il Presidente Nazionale dell’ANMIG. Dopodichè, ha visitato il castello Ducale della città che ospita il Museo Civico Archeologico il quale, oltre a custodire statue di marmo antichissime provenienti dall’area del Teatro Romano, conserva una rarità, vale a dire l’imponente statua bicolore che raffigura Matidia Minore, cognata dell’imperatore Adriano, benefattrice della città e artefice del restauro del teatro d’età augustea. A seguire, l’Illustre concittadina è stata accolta nella sala dei Quadri del predetto castello dal sindaco di Sessa Aurunca, dott. Lorenzo Di Iorio, dall’Amministrazione comunale e dai rappresentanti di tutte le Forze dell’Ordine presenti sul territorio. Infine, il Console Generale Palmieri ha ricevuto dal prof. Novelli Lucio l’importante premio “Aurunci Patres”.