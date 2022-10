Incontri diplomatici nel Connecticut

Durante la sua visita il Ministro Di Michele, accompagnato dal nuovo Console Onorario del Connecticut Barbara Zichichi, ha partecipato un mese fa ad una serie di incontri. Per iniziare una tavola rotonda organizzata dalla Metro Hartford Alliance a cui hanno partecipato business leaders italiani, italo americani e americani dei diversi settori d’industria. Successivamente il Console Generale si è recato al Capitol building di Hartford per incontrare il Governatore del Connecticut Ned Lamont ed il Senatore Martin Looney, Presidente Pro Tempore del Senato del Connecticut. Dopo un breve tour del Campidoglio ed un servizio fotografico, il Console Generale ha visitato i nuovi uffici del Consolato Onorario d’Italia del Connecticut locato al 750 Main Street di Hartford, dove è rimasto in riunione con il Console Onorario Zichichi. In occasione della visita il Console, intervistato dalla TV Station NBC di Hartford, ha sottolineato il saldo legame degli italo americani con la madre patria e con gli Stati Uniti, soffermandosi sulle molte somiglianze tra il sistema economico industriale italiano e quello del Connecticut. “La popolazione italo americana è legata all’Italia perché terra madre che ha dato loro le origini e agli Stati Uniti perché li ha accolti e dato un’identità familiare ed economica. Il mio obiettivo oggi attraverso i miei incontri, è stato quello di rafforzare la consapevolezza nei miei interlocutori, che l’Italia non deve essere rappresentata solo dal settore della moda, alimentare, del mobile o del design, ma il nostro “know how “ spazia in tutti i settori. Ne ho avuto piacevolmente la conferma oggi, parlando con vari leaders del ramo aereospaziale o dell’ high tech”. A fine giornata Il Console è stato ospite di una cena di gala organizzata in suo onore dalla Console Zichichi, dal sindaco di Rocky Hill e da esponenti dei vari club della Comunità Italiana. Nella sala gremita Di Michele è stato presentato dalla Console Zichichi, che ha ringraziato il comitato che ha collaborato con lei per l’organizzazione della bellissima serata, e tutti i presenti. “Il Connecticut è una gemma perché lo Stato del Connecticut ha un’elevata concentrazione di italiani e italo americani, italiani che sono seri lavoratori e persone dotate di grande integrità, ed è questo che rende il nostro stato speciale” Il sindaco di Rocky Hill Lisa Marotta ha presentato al Console un Proclama ufficiale in cui dichiarava il 13 settembre 2022 “Italian Min. Plen. Console Generale Fabrizio Di Michele Day“.