Incontri e telefonate si moltiplicano, buon segno?

Nel periodo ricordato come quello del cosiddetto “Miracolo Economico” (anni ’60), in Italia l’uso del telefono prese piede in maniera consistente. All’epoca sembrava ancora una forma di prodigio poter parlare a distanza dovunque nel Paese e, con molte complicazioni, anche fuori dei suoi confini, dove esisteva una rete di quegli strumenti. Essi erano di lavoro soprattutto, ma anche di forte valenza per la normale vita di relazione che si andava ampliando in seguito al massiccio inurbamento. Intanto l’inizio dell’uso di quella invenzione tutta italiana, seppure realizzata materialmente negli USA, nel Paese era avvenuta agli inizi del ventennio. In un primo momento l’apparecchio era comparso sulle scrivanie di politici, burocrati e loro pari. Nel giro di qualche anno era divenuto l’oggetto cult delle famiglie dell’alta borghesia che vivevano nelle grandi città. Una nota di costume: in quel periodo gli apparecchi erano per la maggior parte di colore bianco. Sulla scia di tale particolarità, a metà degli anni ’70, Dino Risi girò un film intitolato Telefoni bianchi. Comunicare per il tramite di quell’apparecchio, all’ epoca, qualificava quanti lo facessero che, in tal modo, si vedevano riconosciuto un upgrading sociale di tutto rispetto. Appare evidente, senza dover fare grandi sforzi, che quel congegno per comunicare, a un secolo circa dalla sua realizzazione, stia vivendo, ancora una volta da protagonista, una stagione che riempirà più pagine negli annali della storia per quanto sia stato importante il suo prima, il suo dopo e, soprattutto, il suo durante. Sta accadendo, tra ieri e oggi, che il Signor Presidente in procinto di lasciare l’ Eliseo, Macron, abbia convocato a Parigi, quasi ad horas, i suoi omologhi di mezzo mondo, per ripristinare (?) una linea di azione comune allo scopo soprattutto di proseguire, questa volta, oltre che in sincronia, anche con una strategia condivisa e, con i necessari distinguo, senza creare altri attriti con Trump.

Intanto era successo che, poche ore prima di tale rendez vous in prossimità della Senna, i telefoni dei convenuti fossero divenuti roventi per la quantità di conversazioni, con o senza video, tutte di notevole durata. Si aggiunga che le visite ufficiali, del resto previste dalle regole di buona diplomazia anche in tempi normali, si sono intensificate in maniera iperbolica. La visita a Pechino intorno alla metà degli anni ’60 del Presidente Nixon al Presidente Mao Tse Tung é messa in ombra dai fatti citati innanzi. Il Segretario di Stato Kissinger, che accompagnò la delegazione USA per assistere- si fa per dire -a un torneo di ping pong internazionale, è passato da circa un anno a miglior vita. Quell’incontro sarebbe potuto essere definito ancora della massima importanza nel secolo scorso. Da dove si trova ora, egli avrà modo di commentare quanto Trump sta riferendo ancora in queste ore a Putin, conversando vis a vis. Ben si può definire fin d’ora quel B2B di “importanza storica”, a prescindere dai risultati pratici. Ciò in quanto l’ospitante e l’ospite stanno avendo modo di parlarsi de visu, quindi a viva voce. Pertanto anche quello di oggi resterà un giorno memorabile. Ancora una volta si vede confermata nel suo valore una perla tratta dal vademecum degli agricoltori ben pensanti di un tempo che fu:”chi vuole (veramente), va, chi non vuole (concludere), manda un suo sostituto” A ben riflettere tutto ciò dovrebbe valere anche per altri settori del vivere sociale. Si saprà presto come sarà andata a Parigi come a Mosca. Nell’attesa non sarebbe fuori luogo che si compissero dei riti scaramantici, della serie “non è vero, ma ci credo”. Tanto per non lasciare niente di intentato.