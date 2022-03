Incontri internazionali sulla libertà di stampa

In occasione della Presidenza francese del consiglio dell’l’UE, sono stati organizzati il 5 marzo, degli incontri internazionali intitolati “CAFÉ EUROPA” sul tema del ruolo e la libertà della stampa nei caffè storici delle principali città europee. A Napoli, l’evento si è tenuto al Gambrinus, il caffè iconico della città, considerato come il cuore della vita mondana, culturale e letteraria dal 1860. Erano presenti come ospiti : Richard Malka, l’avvocato di Charlie Hebdo che ritornerà sulle circostanze dell’attentato che costò la vita a 12 persone nella sede di quel giornale nel 2015, occasione per presentare al pubblico napoletano le sue riflessioni contenute nei due libri dedicati alla questione delle caricature: “Eloge de l’irrévérence” (con Georges Kiejman, Grasset, 2019) e ”Le Droit d’emmerder Dieu” (Grasset, 2021); Domenico Quirico della Stampa che ci racconterà la sua esperienza di giornalista trattenuto in ostaggio in Siria nel 2013 durante 152 giorni e Federico Monga, Direttore del quotidiano Il Mattino, che evocherà la lotta che continua a portare avanti la stampa contro la criminalità organizzata, omaggiando la memoria del giornalista Giancarlo Siani, assassinato dalla camorra nel 1985; Laurent Burin des Roziers, Console Generale di Francia e Direttore dell’Istituto Francese Napoli.