Incontro a Washington per l’ambasciatore Talò

La vice segretaria di Stato Wendy Sherman ha incontrato a Washington l’Ambasciatore Francesco Talò, Consigliere diplomatico del Primo Ministro italiano Giorgia Meloni. I due hanno discusso dei comuni sforzi per aiutare l’autodifesa dell’Ucraina e fronteggiare la spregiudicata aggressione del Cremlino, come pure il coordinamento per rafforzare la resilienza della nostra catena di forniture e promuovere gli investimenti nell’energia pulita. La vice segretaria ha sottolineato la durevole importanza della partnership tra Stati Uniti e Italia e il nostro comune interesse nel difendere l’ordine basato sulle regole internazionali.