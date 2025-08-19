Incontro con Zelensky, Putin a Trump: L’incontro a Mosca. Ma il leader urcraino dice no

Il dossier sulla sede resta dunque aperto. Il presidente francese Emmanuel Macron ha rilanciato l’ipotesi Ginevra , evocando la neutralità elvetica come garanzia di equilibrio, mentre il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha espresso il sostegno di Roma all’opzione svizzera, definendola “la scelta più logica”. La Svizzera, dal canto suo, si è spinta oltre: il capo della diplomazia federale Ignazio Cassis ha dichiarato che Berna sarebbe pronta a garantire a Putin immunità temporanea dal mandato della Corte penale internazionale, qualora arrivasse per un vertice di pace.

Un nuovo capitolo si apre nel complesso mosaico dei negoziati sulla guerra in Ucraina. Il presidente russo Vladimir Putin ha proposto Mosca come sede per l’atteso incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky . La notizia, trapelata da fonti a conoscenza della telefonata avvenuta lunedì con Donald Trump, è stata confermata anche da ambienti vicini al Cremlino. Ma la risposta di Kiev è stata immediata: un secco “no” . Zelensky, pur mantenendo la disponibilità a un faccia a faccia, ha ribadito che l’incontro dovrà avvenire in un luogo neutrale e in un contesto che garantisca parità tra le parti.

Trump tra cautele e aperture

Dagli Stati Uniti, il presidente Donald Trump alterna ottimismo e prudenza. In un’intervista a Fox News ha escluso categoricamente l’invio di truppe americane in Ucraina, ma ha promesso “garanzie via aerea” a Kiev. Ha ribadito che l’Ucraina non entrerà nella Nato e ha avvertito che “forse Putin non vuole un accordo, lo scopriremo nelle prossime due settimane”. Il tycoon insiste che l’incontro diretto tra Putin e Zelensky debba venire prima di qualsiasi vertice allargato: “sono loro a dover decidere”.

Al termine del summit di Washington, che lo ha visto fianco a fianco con Zelensky e i leader europei, Trump ha telefonato a Putin per aggiornarlo sui colloqui e mantenere “stretti contatti”.

L’Europa divisa tra fermezza e cautele

Sul fronte europeo emergono sfumature diverse. Macron, in una intervista a LCI, ha definito Putin “un predatore, un orco alle nostre porte”, avvertendo che la Russia resterà una minaccia strutturale e destabilizzante per l’Europa. La premier italiana Giorgia Meloni, intervenuta alla Casa Bianca, ha rivendicato invece il ruolo dell’Europa come partner imprescindibile degli Stati Uniti.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ammonito che un negoziato sarà possibile solo se tacciono le armi, mentre il premier ungherese Viktor Orban ha bocciato l’idea di legare l’ingresso di Kiev nell’Unione europea a garanzie di sicurezza, giudicandolo “inutile e pericoloso”. Più netto ancora il premier slovacco Robert Fico, che ha annunciato il veto di Bratislava al piano europeo per finanziare l’acquisto di armi Usa da inviare a Kiev: “Nemmeno nei miei sogni più sfrenati posso immaginare la Slovacchia comprare armi americane per regalarle sul campo di battaglia”.

Le mosse del Cremlino

Dal Cremlino il ministro degli Esteri Sergej Lavrov prova a mostrarsi conciliante: “Non rifiutiamo né il bilaterale né il trilaterale”. Al tempo stesso ribadisce che la Russia non ha mai puntato a “conquistare territori” ma a proteggere le comunità russofone. Dmitri Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza, attacca invece l’Europa, definendo la “coalizione dei volenterosi” riunitasi ieri a Washington un’armata “inginocchiata a Trump”.

Il nodo dei territori e il futuro dei negoziati

Secondo un retroscena del Wall Street Journal, Zelensky avrebbe valutato l’ipotesi di uno scambio proporzionale di territori con Mosca, pur sottolineando le enormi difficoltà: dalla necessità di modificare la Costituzione ucraina al problema dello spostamento delle popolazioni. Il cancelliere Merz avrebbe spiegato agli americani che per Kiev perdere il Donbass equivarrebbe per gli Stati Uniti a perdere la Florida.

Intanto, la Coalizione dei volenterosi, riunita in videoconferenza sotto la guida di Macron e Starmer, prepara con Washington le prime bozze di “garanzie di sicurezza solide” e persino l’invio futuro di una “forza di rassicurazione” al termine del conflitto.

La cornice internazionale

La Cina ribadisce di sostenere “ogni sforzo di pace”, mentre Putin ha già sondato i leader di India, Brasile e Sudafrica. Ma è chiaro che gli occhi del mondo restano puntati sul possibile incontro tra lui e Zelensky.

Per ora resta una certezza: Mosca non sarà la sede, e il cammino verso la pace appare ancora lungo e accidentato, tra veti incrociati, ipotesi di scambi territoriali e una comunità internazionale divisa tra fermezza e realpolitik.