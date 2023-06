Incontro De Laurentiis-Paulo Sousa: ora è quello della Salernitana l’allenatore più vicino al Napoli

Si alzano le quotazioni di Paulo Sousa per la panchina del Napoli. Potrebbe essere il portoghese della Salernitana a prendere il posto di Luciano Spalletti, neo campione d’Italia. Il presidente Aurelio De Laurentiis e l’allenatore si sarebbero incontrati a Roma e potrebbe essere scattata la scintilla. Gli ostacoli non mancano, come la clausola da un milione di euro per liberarlo dalla Salernitana. I rapporti con con Danilo Iervolino sono buoni e questo potrebbe facilitare la trattatova. Paulo Sousa, dopo avere sostituito Davide Nicola, ha condotto i granata alla salvezza con un ottimo campionato.