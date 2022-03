Incontro del gruppo amicizia Italia-Repubblica Ceca

Il 16 febbraio 2022 l’Ambasciatore della Repubblica Ceca in Italia, S.E. Hana Hubáčková ha incontrato nella sede dell’Ambasciata i membri del Gruppo Interparlamentare di Amicizia Italia – Repubblica Ceca. In tal giorno si è svolto, in realtà, presso l’Ambasciata della Repubblica Ceca un incontro conviviale e di lavoro tra l’Ambasciatore della Repubblica Ceca in Italia, Sua Eccellenza HanaHubáčková, i rappresentanti del corpo diplomatico ed i membri del Gruppo Interparlamentare di Amicizia Italia-Repubblica Ceca a Roma. Durante l’incontro sono stati discussi diversi temi partendo dalle relazioni economiche comprendendo il turismo, passando per la cooperazione culturale tra la Repubblica Ceca e l’Italia, al rafforzamento della cooperazione a livello europeo. Nei rapporti bilaterali, l’Italia gode sempre di una notevole considerazione sul piano turistico, culturale, economico e commerciale. L’interscambio tra la Repubblica Ceca e l’Italia è stato nel 2018 di 13,1 miliardi di euro con una crescita del 3,3% rispetto all’anno precedente. Le importazioni dall’Italia sono aumentate fino ad arrivare ai 6,4 miliardi di euro, guadagnando +6,4% rispetto all’anno precedente. Invece il trend delle esportazioni ceche verso l’Italia subisce un rallentamento con 6,6 miliardi di euro, guadagnando +1,0% rispetto all’anno precedente.

Dunque il saldo commerciale a favore della Repubblica ceca è diminuito a soli 154 milioni di euro , avvicinandosi alla parità. Negli anni successivi i dati sono stati ‘inquinati’ dal fenomeno pandemico e lo stato di crisi conseguente, l’importante è che l’Italia consolidi nel tempo la sua sesta posizione, dopo Germania, Cina, Polonia, Slovacchia e Francia , nella classifica dei rapporti che il Paese ha con i suoi partner. Il settore industriale continua a trainare le relazioni commerciali fra i due Paesi visto che nei due anni successivi, dal 2019 al 2021, si è visto un forte incremento delle esportazioni di macchinari e tecnologie italiane in Repubblica Ceca. L’aumento delle vendite di macchinari e tecnologie ceche verso l’Italia è stato invece bilanciato da un sensibile calo delle esportazioni di automobili anche se ciò rientra nel fenomeno della crsi dell’auto che si è avuta in questi ultimi anni.