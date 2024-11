Incontro ministri della Difesa Francia e Germania dopo vittoria Trump

Pistorius ricevuto a Parigi da Lecornu, quasi d’urgenza

Parigi, 6 nov. (askanews) -vIl ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius è stato ricevuto dal suo omologo francese Sébastien Lecornu al Ministero delle Forze Armate francesi a Parigi dopo la vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali americane. Un incontro che ha il sapore dell’urgenza, perché non era previsto in anticipo. Secondo quanto spiegato da un portavoce del ministero di Berlino, “i due Paesi lavorano molto insieme per il pilastro europeo all’interno della NATO, ma anche per il rafforzamento dell’Unione Europea nel campo della Sicurezza e della Difesa, le discussioni di oggi si concentreranno su come continuare a lavorare insieme”.