Incontro Starmer-Zelensky: non distogliere attenzione da Ucraina

“Putin non può trarre vantaggio dall’Iran”

Londra, 17 mar. (askanews) – Il primo ministro britannico Keir Starmer ha ribadito oggi al presidente ucraino Volodymyr Zelensky che la guerra in Iran non deve distogliere l’attenzione dall’Ucraina, riferisce il Guardian.In un rapido confronto con la stampa, prima dell’inizio dei colloqui privati a Downing Street, Starmer ha sottolineato che alla Russia non dovrebbe essere consentito di trarre vantaggio dal conflitto iraniano, che ha fatto salire i prezzi del petrolio e portato gli Stati Uniti a sospendere parzialmente le sanzioni contro Mosca.Starmer ha dichiarato: “La nostra determinazione è incrollabile. Penso sia molto importante chiarire che il focus deve rimanere sull’Ucraina. Ovviamente c’è un conflitto in corso in Iran, in Medio Oriente, ma non possiamo perdere di vista ciò che sta accadendo in Ucraina e l’importanza del nostro sostegno. Putin non può essere colui che trae vantaggio da un conflitto in Iran, sia per i prezzi del petrolio sia per la sospensione delle sanzioni”.Zelensky ha ringraziato il Regno Unito e sottolineato la necessità di non dimenticare “gli sforzi diplomatici e i negoziati in corso, e la situazione attuale con gli americani e con i russi”, aggiungendo che nel corso dell’incontro avrebbero discusso anche della guerra in Iran, che a suo dire sta avendo una “grande influenza” sull’Ucraina e sull’Europa.