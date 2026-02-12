Incredibile Brignone, oro olimpico dopo il terribile infortunio

Cortina, 12 feb. (askanews) – Una vittoria incredibile, che sembrava impossibile fino a poche settimane fa. Federica Brignone, grande atleta e maresciallo dell’arma dei carabinieri, il 3 aprile 2025 si era procurata una frattura scomposta di tibia e perone. Oggi, 12 febbraio 2026, ha vinto la medaglia d’oro in Super G alle Olimpiadi di Milano Cortina sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Un trionfo, nei Giochi Olimpici italiani, che diventa nei fatti la grande notizia di queste Olimpiadi, alle quali fino all’ultimo si era temuto non potesse prendere parte. Dopo il decimo posto nella discesa libera oggi, nella gara più attesa per lei, atleta della squadra dei carabinieri, è arrivata la vittoria, davanti alla francese Mirandoli e alla austriaca Huetter. Sofia Goggia, anch’essa molto attesa oggi, è invece uscita nella prima metà della gara.

“Non pensavo che avrei potuto vincere, è incredibile. Forse ce l’ho fatta oggi perché l’oro olimpico non mi mancava”. Queste le prime parole di Federica Brignone alle tv sulla pista delle Tofane dopo avere vinto l’oro nel SuperG di Milano Cortina 2026.