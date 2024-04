Incubi che stanno materializzandosi quasi dovunque 

Nonostante ieri sia stata una giornata con caratteristiche estive, per gli italiani e non solo per loro, il giorno si è presentato come lo si aspettava. Per di pìù quelle stesse persone erano andate a dormire più che scosse per il fatto di sangue che era accaduto a Sidney. Ciò che continua a tenere in allarme buona parte dell’umanità e a farla sentire più che mai in pericolo serio e quindi vulnerabile, è quanto sia facile compiere una strage dovunque nel mondo, anche a costo della fine di chi l’ha eseguita. Spesso è motivata da fanatismo religioso o è messa in atto da uno o più soggetti affetti da disturbi forti della psiche. Quanto appena tratteggiato è un’aggressione più che patologica, in grado di disturbare anche il sonno di un ghiro. Ogni volta che si verifica un incidente del genere appena citato, esso è presentato come un episodio isolato e, con molto ottimismo, limitato a se stesso. Di conseguenza, potrebbe anche essere stato messo a segno da un cane sciolto, quindi non da un branco. Volendo significare, seppur non apertamente, che degli incidenti del genere se ne deve tener conto come quando si assume un farmaco. Si dovrà perciò sapere, quando ciò si verifica, in anticipo tanto degli effetti collaterali quanto di più che possibili

controindicazioni.. Sono così sempre più terribili e quindi più temibili i focolai di guerra e sarebbe inutile ritornare a alle situazioni che li hanno generati. Particolarmente cruento, anche se la sua genesi ha più di qualche tratto in comune con l’ecatombe in corso in Ucraina, è quella che, purtroppo, è a buon punto della escalation a livello di guerra mondiale. Partita il sette ottobre dello scorso anno come un colpo di mano sferrato da Hamas nei confronti di Israele, in poco più di sei mesi si è trasformata mostruosamente in un conflitto che continua a crescere a gran velocità e a infiammare l’intero Medioriente. Da uno scontro in una domenica autunnale tra una comunità ospite non gradita di uno stato, Israele, guerrafondaio come pochi, l’umanità è stata trascinata sul bordo del precipizio, cioè della fornace di una guerra se non mondiale, almeno in grado di coinvolgere, seppure non direttamente, i vari stati, almeno chiamandoli in causa.Non fosse per altro che per la

corresponsione degli aiuti economici necessari. La notte tra sabato e domenica, l’ Iran ha scaricato su Israele una vera e propria Ira di Dio, anche se contrastata quasi nella totalità dalla controffensiva messa in atto da Tel Aviv. Ieri le persone che hanno in mano le sorti del mondo, ciascuno per le sue competenze, si sono consultate anche senza spostarsi, cioè via etere. Finalmente, quasi fossero stati abbagliati da una luce molto forte, hanno dovuto riconoscere che, per quanto sta accadendo, dove tuonato i cannoni non trae vantaggio nessuno. Quando tutto sarà finito e sarà necessario pagare il conto, nessuno lo farà con lo spirito di chi si alza dal tavolo dopo un lauto pasto. Allora commenteranno tu con gli altri commensali che sarebbe stato molto meno impegnativo se fossero andati a mangiare una pizza, cioè se avessero indossato, figuratamente, ciascuno la sua feluca, cioè lasciato spazio alla diplomazia. Oramai il conflitto in Medioriente viaggia alla stessa velocità di quello a Nord Est dell’Europa. La settimana che inizia con oggi molto probabilmente sarà quella decisiva per quanto accadrà in seguito. Quanti dovranno decidere in merito sarà opportuno che si convincano che non sarà il Settimo Cavalleggeri, quello che compariva all’ultimo minuto nei film western della prim’ora, a risolvere la controversia. Sarà, se ci sarà, qualcosa di più antico, che la Dea Ragione riesca a far rinsavire i contendenti. Del resto per arrivare a Tel Aviv dal Monte Olimpo non ci vuole molto tempo.