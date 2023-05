Il principe Harry e Meghan Markle sono stati coinvolti in un “inseguimento” in auto “quasi catastrofico” da parte di paparazzi a New York, dove si trovavano per una premiazione del duchessa di Sussex. Lo riporta The Independent. “Questo incessante inseguimento, durato piu’ di due ore, ha provocato molteplici collisioni che hanno coinvolto altri conducenti sulla strada, pedoni e due agenti del Nypd (dipartimento di polizia di New York)”, ha detto il portavoce del principe Harry in una nota.