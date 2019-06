Sindaco di Bacoli, al ballottaggio Della Ragione (liste civiche) prevale su Savoia (centrodestra)

Nuovo sindaco della cittadina flegrea è Josi Gerardo Della Ragione, eletto al ballottaggio con il 63% delle preferenze, guidando una coalizione di due liste civiche, Free Bacoli e Diamo a Bacoli. Sconfitto il candidato del Centro Destra, Nello Savoia, (37%) che capeggiava una coalizione formata da Fratelli d’Italia e Forza Italia. Per Della Ragione, 32 anni, si tratta di un ritorno dopo tre anni nella carica di sindaco. Eletto nel 2016, sempre alla guida di liste civiche, fu sfiduciato dopo un anno. Ora ci riprova dopo le dimissioni di Giovanni Picone (Pd) seguite alla bocciatura in consiglio comunale del piano di risanamento economico ed un anno di commissariamento. “Per me è una grande gioia tornare ad essere sindaco della mia città – ha detto subito dopo il verdetto delle urne – Ringrazio quanti mi hanno sostenuto con il loro voto. Da domani sarò al lavoro con i miei collaboratori e voglio essere il sindaco di tutta la città”. Della Ragione nella civica assise potrà contare su una maggioranza di 10 consiglieri (7 Free Bacoli, 3 Diamo a Bacoli). All’opposizione 6 consiglieri, 5 di Centro Destra ed 1 del Pd.