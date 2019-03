Indagine Anaao Assomed: donne medico discriminate rispetto ai colleghi uomini

Secondo un’indagine realizzata dall’Associazione dei medici e dirigenti sanitari ANAAO Assomed emerge con chiarezza che l’ 80% delle donne medico è stata svantaggiata nei percorsi di carriera rispetto ai colleghi maschi. Per il 55,6% l’aver avuto figli ha condizionato il percorso di carriera rispetto al 16,4% dei colleghi uomini.

E i dati sulla presenza di donne in posizioni apicali in ambito sanitario o sulle differenze di retribuzione non sono più confortanti.

Per queste ragioni, si terrà a Salerno il giorno 8 marzo 2019 dalle 9 alle 16,30 presso il Salone dei Marmi il convegno “Donne in chirurgia: dall’orgoglio al pregiudizio”.

L’evento, organizzato dal gruppo giovani ACOI della Campania (Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani) ed ACGC (Associazione Giovani Chirurghi Campani) con il patrocinio del comune di Salerno e dell’assessorato pari opportunità di Salerno, ha come coordinatore scientifico la dottoressa Giovanna Ioia con il supporto della dottoressa Daniela Esposito e della dottoressa Silvia De Franciscis.

Sarà l’occasione per fare il punto della situazione in un’ era di grandi cambiamenti in cui ruoli e lavori che per secoli sono stati prerogativa dei soli uomini, sempre più spesso sono aperti – o si stanno aprendo – al mondo femminile ed in modo particolare la chirurgia.

In ambito medico si è assistito infatti ad un vero processo di “femminilizzazione” delle matricole della facoltà di medicina; ad oggi sono circa il 65% e si stima che nei prossimi 20 anni i medici laureati saranno donne per oltre il 70%. Queste percentuali sono presenti anche nella scelta della specializzazione. Infatti, le donne che si iscrivono alle scuole di specializzazione in chirurgia sono oltre il 50%.

Queste le premesse che hanno portato all’ideazione di questo progetto da parte delle giovani donne chirurgo della Campania. È stato inoltre ideato e somministrato un questionario che ha lo scopo di tracciare il profilo della donna chirurgo in Campania i cui dati saranno presentati dalla dottoressa Scala durante il convegno che vedrà la partecipazione del presidente Nazionale dell’ACOI dottor Pierluigi Marini.