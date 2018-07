Indagine Crif: Napoli terza in Italia per evasione della tassa sui rifiuti

Napoli è la sesta provincia in Italia per il mancato pagamento della tassa dei rifiuti. A dirlo è l’analisi di Crif Ratings condotta sui bilanci dei comuni italiani che ha analizzato i mancati incassi su base pro capite relativi alla tassa rifiuti del 2016, evidenziando le differenze emergenti a livello regionale, provinciale e di città metropolitane. Nella provincia di Napoli mancano all’appello 69 euro per cittadino e 183 euro se si considera Napoli come città metropolitana. Confrontando le regioni italiane tra loro si nota come la Campania si posizioni al terzo posto per la mancata riscossione pro capite della tassa sui rifiuti con una media di 63 euro. Al primo posto vi è il Lazio (con 121 euro e quasi il 51% degli importi accertati), al secondo la Sicilia (con una media di 77 euro su un accertato del 38%), e al quarto posto la Calabria (circa 45 euro). Tra le regioni virtuose si trovano quelle a statuto speciale del Nord Italia (Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Val d’Aosta), la Lombardia e il Veneto con mancati incassi pro capite inferiori a 10 euro (ovvero meno dell’4% sull’accertato).