Indagine De Luca, i chiarimenti dell’avvocato: Vicenda di 3 anni fa e già chiarita

“Con riferimento alle notizie di stampa in merito all’inchiesta giudiziaria nei confronti del presidente della Regione Campania”, l’avvocato Andrea Castaldo, “nella qualita’ di difensore di fiducia” di Vincenzo De Luca, sottolinea che “l’indagine risale a circa tre anni fa e il presidente De Luca ha fornito i necessari chiarimenti attraverso la produzione di apposita documentazione, nonché nel corso di interrogatorio, avvenuto peraltro molti mesi prima del lockdown e non durante esso, come erroneamente riportato”. “La contestazione per cui si procede non riguarda l’ipotesi di abuso di ufficio, come pure erroneamente pubblicato da alcuni organi di informazione. Non risponde al vero – evidenzia l’avvocato Castaldo – che ‘Vigili urbani siano stati promossi in Regione’. L’Ufficio di diretta collaborazione del presidente della giunta regionale della Campania, nell’ambito di una riorganizzazione che ha consentito un risparmio di spesa rispetto alla precedente amministrazione, si avvale tra i collaboratori, scelti in base a criteri di fiducia, di autorizzati alla guida, in precedenza in servizio presso il Comando di Polizia Municipale di Salerno. Al fine di evitare ogni strumentalizzazione, in considerazione del momento elettorale prossimo, si ribadisce come non vi sia alcuna novità processuale e il procedimento sia del 2017. Si resta sereni e fiduciosi di un esito positivo, attesa la piena legittimità e trasparenza delle scelte amministrative degli uffici competenti, confidando nella competenza, serietà ed equilibrio dell’autorità inquirente”, conclude l’avvocato Castaldo.