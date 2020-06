Indagine Inps sui commercianti: in Campania il 10% delle imprese 

I commercianti iscritti alla gestione speciale Inps nel 2019 sono 2.163.158, con calo dello 0,5 per cento sul 2018. Lo rileva l’Inps nell’Osservatorio sul lavoro autonomo sottolineando che il 75,5 per cento del totale ha più di 40 anni. Solo il 7,1% del totale dei commercianti ha meno di 30 anni. Il 19,5 per cento del totale ha già compiuto 60 anni. Nel 2019 risultano titolari dell’azienda il 91,6per cento degli iscritti. Tale percentuale risulta leggermente crescente nel tempo, anche per effetto della leggera diminuzione negli ultimi anni del numero dei collaboratori. Tra i commercianti prevalgono i lavoratori di sesso maschile, che nel 2019 costituiscono il 65,1per cento dei lavoratori, percentuale in lieve aumento nel corso del tempo. Rispetto al 2010 i commercianti sono diminuiti di 47.000 unità. La regione che registra in Italia il maggior numero di commercianti è la Lombardia con 329.914 iscritti, pari al 15,3per cento del totale, seguita dalla Campania (10per cento), dal Lazio (9,6per cento), dal Veneto (8,3per cento), da Piemonte ed Emilia Romagna (7,8per cento).