Indagini di un medico legale: “La parola ai morti”, il libro di Philippe Boxho in uscita l’11 marzo

Uscirà in tutte le librerie italiane il prossimo 11 marzo “La parola ai morti. Indagini di un medico legale” (Ponte Alle Grazie, pagine 240 – euro 18,00) il libro di Philippe Boxho gia caso editoriale 2024, venduto in 20 paesi, con un milione di copie solo in Francia e Belgio. “Questo libro nasce dal desiderio di raccontare la vita del medico legale, che è il mio mestiere da più di trent’anni. Se pensate di conoscere questa professione attraverso serie tv e romanzi polizieschi, vi devo dire che queste spesso sono poco realistiche. Ho scelto di presentarvi situazioni che appartengono alla pratica forense e vi racconterò i suicidi più fantasiosi, omicidi mascherati da incidenti, accesi dibattiti in corte d’assise e alcune insolite scene legate a particolari sinistri. Ho deciso inoltre di non riportare le vicende in tono tragico: quella del medico legale non è una professione triste, come avrete modo di vedere. Non stupitevi quindi se ricorro all’ironia. Le circostanze di alcune morti possono essere divertenti, ma i morti in sé non lo sono affatto. Tutte le storie che leggerete sono vere, nel senso che sono vere le conclusioni medico-legali, ma le ho romanzate nella forma, per renderle più piacevoli da leggere rispetto ai semplici resoconti forensi. Del resto, non c’è bisogno di ricorrere alla fiction: la realtà è sufficiente, tanto è selvaggia l’immaginazione umana quando si tratta di morire, uccidere o far sparire un corpo”. Quella del medico legale è una professione affascinante, che richiede rigore ma anche una sensibilità fuori dal comune, perché spesso un corpo senza vita è l’unico testimone di una verità che non può essere conosciuta altrimenti. Con il bisturi in mano, chi effettua un’autopsia esegue un’indagine vera e propria, portando alla luce i misteri che i morti nascondono. Ogni livido, ogni frattura, ogni segno sulla pelle racconta una storia: un omicidio, un suicidio, una morte naturale. E ogni caso è diverso, ogni corpo è un puzzle da ricomporre, una narrazione da riscrivere. In questo libro, Philippe Boxho, medico legale da oltre trent’anni, ci racconta di un mestiere che richiede pazienza, precisione e determinazione, perché ogni piccolo dettaglio può fare la differenza. Boxho è un medico legale e criminologo belga, autore di libri di successo. Professore di Medicina legale, presidente del Centre Hospitalier Universitaire di Liegi, dirige dal 2001 l’Istituto di Medicina legale dell’Università di Liegi.