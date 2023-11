Indi Gregory, iniziato in Gb il distacco delle macchine vitali

Roma, 11 nov. (askanews) – E’ iniziato nell’ hospice per malati terminali dove è stata trasferita dall’ospedale Queen Medical Service per ordine della Corte di Appello di Londra, il distacco progressivo delle macchine vitali che tengono in vita Indi Gregory, la piccola di otto mesi in fin di vita per il cui trasferimento all’ospedale Bambino Gesù di Roma è tornata a fare appello ieri la premier Giorgia Meloni dopo che lunedì il Governo le aveva riconosciuto la cittadinanza italiana. Al capezzale della piccola Indi nell’hospice i due genitori “disperati per il dolore e indignati per il compoprtamento della magistratura inglese”.

Lo riferisce al telefono l’avvocato italiani della famiglia Gregory Simone Pillon. “Ora – dice ad Askanews- tutto dipende dalla sua capacità di resistenza. Se resiste ancora qualche giorno potranno essere ancora possibili nuove iniziative per tentare di salvarla. Finora tutto è stato inutile infrangendosi nel muro che è stato eretto dalla magistratura inglese”.

La Corte inglese aveva dato tempo fino a lunedì per procedere al distacco delle macchine che tengono in vita Indi, raccomandando però di ridurre al minimo le sofferenza della neonata. Da qui la decisione dell’avvio già oggi delle procedure di distacco “che comunque – ribadisce Pillon- possono anche durare alcuni giorni”.